En sesión extraordinaria, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral avaló este miércoles, por unanimidad, el anteproyecto de acuerdo por el que se efectuó el cómputo total, se declaró la validez de la elección de diputaciones federales por el principio de representación proporcional o plurinominales y se asignarían a los partidos las curules que les corresponderían en la Cámara de Diputados.

El anteproyecto fue turnado al Consejo General del INE para que, este 23 de agosto, sus 11 integrantes lo voten a favor o en contra y designen las diputaciones federales plurinominales correspondientes a cada partido político nacional.

De esta forma, los grupos legislativos de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México tendrían el 72.8 por ciento de la Cámara de Diputados, es decir, 364 legisladores, según lo proyectaba un anteproyecto que entregó el 20 de agosto la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, a los 11 integrantes del Consejo General de dicho organismo.

Este determinaría el viernes que “en atención a los principios de certeza y definitividad”, que en el procedimiento de asignación de curules de representación proporcional o plurinominales en San Lázaro, para el periodo electoral federal 2023-2024, se emplearía la normatividad expresamente respecto a la sobrerrepresentación, por coalición y no por partido político.

Con ello, la autodenominada “Cuarta Transformación” tendría la mayoría calificada en la Cámara baja del Congreso de la Unión para poder realizar reformas constitucionales, entre ellas, la del Poder Judicial de la Federación.

“Lo anterior, desde una óptica operativa institucional del control de regularidad constitucional que obliga a esta autoridad electoral administrativa a respetar, en primer término, el procedimiento legal para la asignación de diputaciones por el principio de RP conforme la votación recibida por cada PPN”, indicó el anteproyecto difundido por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE.

“Y, en segundo término, en observancia a los límites de sobrerrepresentación mandatados explícitamente por la Carta Magna para los PPN”, agregó en su anteproyecto, respuesta a las 69 peticiones que recibió el INE de organizaciones y particulares, que le pedían frenar la mayoría calificada de la “4T”.

Según el anteproyecto, Morena sería el mayor beneficiario de las plurinominales, al asignarle 75, por lo que con las 161 de mayoría, le quedarían un total de 236.

Mientras que los partidos PVEM y PT obtendrían 77 y 51 curules, respectivamente, por ambos principios. A su vez, el Partido Acción Nacional alcanzaría 40 diputaciones plurinominales, para tener 72 en total.

Por ambos principios, el Partido Revolucionario Institucional contaría con 35; Movimiento Ciudadano, 27; el Partido de la Revolución Democrática, uno; y un legislador independiente. De esa forma, la oposición se quedaría con 135 diputados federales.

En el caso del Senado, los partidos de la “4T” tendrían 83 legisladores, por lo que necesitarían tres más para lograr la mayoría calificada. Morena alcanzaría 46 escaños de mayoría y primera minoría, así como 14 plurinominales.

En tanto que el PAN tendría 22 senadores, 16 de mayoría y minoría, así como 6 de representación proporcional; y el PRI alcanzaría 16 en total, con 14 de minoría y 2 plurinominales, respectivamente.

El PVEM sería la cuarta posición en la Cámara alta con 14 senadores, 11 de mayoría y minoría, así como tres plurinominales. En tanto que el PT alcanzaría nueve escaños, siete por mayoría y dos proporcionales.

Este miércoles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su preocupación ante la posibilidad de que se pretendiera sobornar a los consejeros del INE, para que no aprobaran el anteproyecto con el que se entregaría a Morena y sus aliados, el 73 por ciento de las posiciones en San Lázaro.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Mandatario advirtió que, además de recibir presiones del sector empresarial, las autoridades electorales podrían recibir los llamados “cañonazos” de dinero, para evitar que el bloque oficialista se quedara con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

“Pues que se ajuste [el anteproyecto] a las reglas, a lo que establece la Constitución. Que no se vaya a cometer, por presiones, la barbaridad de modificar la fórmula y violar la Constitución, y la ley [...] Pues lo que estamos viendo: desplegados del Consejo Coordinador Empresarial [CCE], desplegado del Consejo Mexicano de Negocios [CMN], los medios de información, una calificadora”, detalló.

“No sabemos [si eran mensajes directos], pero son capaces de muchas cosas, cañonazos, claro que sí y ya no son de la época de [Álvaro] Obregón [Salido], de 40 mil pesos. Hay que estar muy pendiente, es ojo, mucho ojo, para que no actúen como lo hacían antes. Hay que esperar, no nos adelantemos, pero si es un buen tema, a ver qué van a resolver, qué fórmula van a utilizar”.