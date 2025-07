Comisión Nacional Bancaria sanciona con más de $185 millones a Intercam, CIBanco y Vector, por lavado de dinero en EU

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó sanciones en contra de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por más de 185 millones de pesos, por temas relacionados con prevención de lavado de dinero. Esta medida se registra en el marco de los señalamientos de Estados Unidos a estos bancos mexicanos.

En junio fueron aplicadas 53 multas a las tres entidades financieras, de acuerdo con el registro de sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Intercam recibió multas por más de 44 millones 168 mil de pesos y 47 millones 979 mil pesos a su casa de bolsa; CI Banco acumuló sanciones por 53 millones 646 mil y 12 millones 967 mil pesos a su casa de bolsa. En tanto, Vector Casa de Bolsa fue multada con 26 millones 460 mil pesos, según el registro actualizado.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a las tres instituciones financieras mexicanas de presuntamente lavar dinero obtenido a partir del tráfico ilícito de opioides.

CIBanco, Intercam, y Vector Casa de Bolsa fueron señaladas de tener presuntos nexos con cárteles mexicanos y de prestar servicios financieros que facilitan el tráfico de drogas, así como la adquisición de precursores químicos provenientes de China.

“No hay ninguna prueba”

El pasado 26 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que “no hay ninguna prueba” en la acusación estadounidense por lavado de dinero del narcotráfico contra las tres instituciones financieras mexicanas y recordó que existen antecedentes de señalamientos sin sustento de parte de Washington.

Sheinbaum reiteró el argumento que había planteado la Secretaría de Hacienda de que la información publicada por el Departamento del Tesoro estadounidense no era “contundente” para sustentar sus acusaciones.

“No hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. (...) Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito”, alegó la mandataria.

EU da prórroga para prohibir transferencias

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos había otorgado prórroga de 45 días a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa el pasado 9 de julio, antes de que entre en vigor la prohibición para realizar transacciones dentro del sistema financiero estadounidense.

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN, por su acrónimo en inglés) emitió órdenes el 25 de junio para prohibir ciertas transferencias de fondos que involucren a las tres instituciones financieras mexicanas por considerarlas sospechosas de lavar de dinero del narcotráfico.

Las órdenes consisten en prohibir las transferencias de fondos desde o hacia las tres instituciones financieras o a cualquier cuenta o dirección de moneda virtual convertible administrada por las mismas.