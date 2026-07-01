Comisión Permanente ratifica a Esteban Moctezuma como embajador ante la UE

El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó, el 1 de julio de 2026, el nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán como embajador de México ante la Unión Europea (UE), el Reino de Bélgica y, de forma concurrente, ante el Gran Ducado de Luxemburgo. La votación se resolvió con 28 votos a favor, con el rechazo del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Durante el debate, el diputado Marcelo Torres, del PAN, cuestionó que Morena y sus aliados utilicen la diplomacia para favorecer a personas cercanas al Gobierno Federal. “Cada vez que ustedes premian la lealtad ciega por encima de la capacidad, le escupen en la cara a las y los diplomáticos de carrera que han entregado su vida al servicio de la nación. Esto no es un error, es un agravio institucional y un acto de corrupción administrativa. Ya basta, México no está para regalar embajadas”, sostuvo desde tribuna.

El también diputado panista Máximo García reprochó que la estrategia diplomática de México ha privilegiado la narrativa interna sobre la realidad geopolítica. García lamentó que el nombramiento de Moctezuma Barragán se otorgara en medio de los anuncios de Estados Unidos respecto a que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tendría que revisarse de manera anual. “México ha dejado de ser un socio confiable para ser tratado como un riesgo geopolítico”, advirtió.

El senador Manuel Huerta, de Morena, defendió la trayectoria de Moctezuma Barragán, de quien dijo que ha sabido negociar, escuchar, explicar y defender a México ante países como Estados Unidos. Huerta destacó que el encargo asumido no es menor, al tratarse de un puesto clave para impulsar las relaciones económicas internacionales del país. “La relación con Europa importa como equilibrio estratégico, no como un gesto simbólico, sino como capacidad real de ampliar márgenes de decisión”, afirmó.

Una vez reunidos los votos necesarios para el nombramiento, Moctezuma Barragán rindió protesta ante el pleno. La presidenta de la Comisión Permanente, la senadora morenista Laura Itzel Castillo, le informó que el órgano legislativo había ratificado su nombramiento como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de Bélgica y ante la Unión Europea, de forma concurrente y sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante el Gran Ducado de Luxemburgo. Moctezuma Barragán, arropado por los senadores Alejandro Murat y Geovanna Bañuelos, prometió guardar la Constitución.

El 29 de junio de 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a Castillo el nombramiento de Moctezuma Barragán para su ratificación. Moctezuma Barragán, quien semanas antes fue relevado como embajador de México en Estados Unidos, tendrá la encomienda de promover el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, el cual deberá ser ratificado en cada uno de los congresos de los países miembros del bloque. El acuerdo abarca los ámbitos político y económico, y contempla la eliminación de casi la totalidad de los aranceles entre las partes.