Comisión Permanente ratifica a Lazzeri como embajador en EU, con votos de Morena, PVEM, MC y PT

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó el 10 de junio de 2026 el nombramiento de Roberto Lazzeri Montaño como embajador de México ante Estados Unidos, en sustitución de Esteban Moctezuma Barragán. La designación fue avalada con 27 votos a favor de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC) y Partido del Trabajo (PT), frente a 8 votos en contra del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado de la República y de la Comisión Permanente, tomó protesta a Lazzeri Montaño en el cargo. En el mismo acto rindieron protesta Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu como embajadora de México ante el Reino de los Países Bajos y representante permanente ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), y Pedro Blanco Pérez como embajador ante la India, con representación concurrente en Bangladesh, Nepal, Sri Lanka y Maldivas.

Tras su toma de protesta, Lazzeri Montaño señaló que ante el escenario de la posible renovación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), seguiría la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: “cabeza fría ante todo”. Adelantó que la semana siguiente se celebraría una segunda ronda de negociaciones sobre el tratado comercial, y una tercera ronda estaba prevista para el 20 de julio.

El nuevo embajador es economista y se desempeñaba hasta su designación como director general de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Previamente fungió como jefe de gabinete del ex secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, durante la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, trayectoria que le ganó reconocimiento en los círculos financieros del país. La propuesta de Sheinbaum Pardo para el cargo data del 23 de abril de 2026, y el Gobierno de Estados Unidos otorgó formalmente su beneplácito el 21 de mayo del mismo año.

Durante su comparecencia ante la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales, Lazzeri Montaño definió seis líneas prioritarias de acción: atención a la comunidad mexicana en Estados Unidos y modernización de la red consular; migración, repatriaciones y dimensión regional; T-MEC e inversión; seguridad y justicia; frontera y cooperación; y diplomacia cultural y pública.

Ante los cuestionamientos sobre la solicitud de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado junto con nueve funcionarios y ex funcionarios estatales por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) el 29 de abril de 2026 ante un tribunal de distrito de Nueva York por presunta protección a “Los Chapitos”, el embajador respondió que la relación con Washington es recíproca en materia de extradiciones. “Cuando hemos hecho solicitudes de extradición a nosotros también se nos ha pedido pruebas, esto está marcado dentro de toda la arquitectura de tratados y en nuestra regulación”, afirmó.

El nombramiento no estuvo exento de críticas. El diputado priista Rubén Moreira argumentó que Lazzeri Montaño carece de experiencia diplomática de carrera y que su perfil corresponde al ámbito financiero. El diputado panista Homero Niño de Rivera reconoció sus capacidades en finanzas públicas, pero sostuvo que el estado actual de la relación bilateral “lo rebasa por completo” y calificó el vínculo entre México y Estados Unidos como el que atraviesa “su peor momento”. En contraste, el diputado petista Reginaldo Sandoval afirmó que el voto en contra del PAN y del PRI evidenciaba el apoyo de esos partidos al “injerencismo extranjero”. El diputado de MC Gibrán Ramírez, si bien cuestionó el diagnóstico optimista del embajador sobre la relación bilateral, sugirió que un perfil como el de Marcelo Luis Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE), sería más adecuado para la embajada, y propuso que Lazzeri Montaño debería ocupar esa cartera en su lugar.

En su programa de trabajo, el nuevo representante diplomático subrayó que México y Estados Unidos enfrentan “una coyuntura sin precedentes” dada la profundidad de los cambios simultáneos en ambos países. Comprometió su gestión a los cuatro principios rectores establecidos por Sheinbaum Pardo: respeto a la soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada; respeto y confianza mutua; y cooperación sin subordinación. “Toda gestión, toda negociación, toda interlocución que conduzcan mi representación, se medirá antes que por cualquier otra cosa por su congruencia con la soberanía nacional”, declaró.

Moctezuma Barragán había ocupado la embajada desde 2021, cuando fue designado por López Obrador.