$!Comisión Permanente sesiona tras riña ocurrida entre Noroña y ‘Alito’

En la reunión se encuentra Alejandro Moreno Cárdenas, el legislador señalado en la trifulca registrada el miércoles pasado.

El Senado de la República realiza una sesión extraordinaria este viernes en el que se discutirá un resolutivo para condenar la violencia en su contra que acusa Gerardo Fernández Noroña.

El presidente de la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña, informó que se convocó a la sesión de este órgano del Congreso para discutir un resolutivo que condene la violencia de la que fueron objeto él, la diputada Dolores Padierna Luna y el trabajador Emiliano González.

Relató, en entrevista realizada en la Casona de Xicoténcatl, que todos los videos acreditan una agresión orquestada, porque al presídium subieron seis legisladores, pero tres no forman parte de la Comisión Permanente: el senador Pablo Angulo Briseño y los diputados Erubiel Lorenzo Alonso y Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, quien preside la Comisión de Juventud de la colegisladora.

Estos legisladores, que no tenían nada que hacer, agregó, “me copan, cierran el lado derecho, cierran el lado izquierdo, está clarísima la violencia, y luego Alejandro Moreno dice que él es la víctima de la violencia o cosas peores”.

Fernández Noroña reiteró que se trata de un hecho muy grave, sin precedente, por lo que la Comisión Permanente sesionará para emitir una resolución que condene estos hechos violentos.