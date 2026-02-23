Comisiones de diputados avalan dictamen de jornada de 40 horas

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del Trabajo de la Cámara de Diputados aprobaron por unanimidad, con 61 votos a favor, el dictamen para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. La oposición advirtió que su voto es en términos generales y que presentará reservas al momento de la discusión en el pleno.

Marath Bolaños López, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), compareció ante las comisiones legislativas para defender la gradualidad de la reforma, que plantea alcanzar la jornada de 40 horas hacia 2030. El funcionario federal explicó que la implementación progresiva responde a la necesidad de evitar resistencias del empresariado ante el incremento simultáneo del salario mínimo, y subrayó que la meta de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es que ese salario permita adquirir 2.5 canastas básicas.

“No pusimos en ningún momento una posición que nos dijera lo uno o lo otro. Estamos, de manera muy sólida, en reconocimiento del empresariado de este país y de los trabajadores, de que conjuntamente tenemos una ruta clara y es: reducir de manera gradual y, por la otra, aumentar, también de manera gradual. Si nosotros lo hubiéramos hecho así, con un planteamiento inmediato, simplemente no hubiera pasado”, declaró Bolaños López.

Legisladores de oposición cuestionaron al secretario federal en varios frentes. La diputada Patricia Mercado, del Movimiento Ciudadano (MC), señaló que la propuesta presidencial no especifica expresamente que los trabajadores tendrán derecho a dos días de descanso por cada cinco laborados, lo que deja esa posibilidad sujeta a la negociación individual, situación que consideró desfavorable dado que el 90 por ciento de la fuerza laboral no está sindicalizada y que la relación patrón-trabajador es asimétrica.

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira Valdez, cuestionó por qué no se ha emitido la declaratoria de reforma constitucional al artículo 123 en materia de salarios mínimos, cuya implementación, recordó, implicaría erogaciones con cargo al erario público. Moreira Valdez recordó que en la legislatura anterior se aprobó un dictamen, promovido por la entonces legisladora de Morena Susana Prieto, que sí contemplaba dos días de descanso obligatorio.

La diputada panista Annia Gómez también interpeló al titular de la STPS respecto a la ausencia del reconocimiento explícito de dos días de descanso, la justificación técnica para ampliar de 9 a 12 las horas extraordinarias permitidas, y las razones para extender el plazo de gradualidad hasta 2030, aun cuando el propio Ejecutivo reconoce que México llega tarde al proceso de reducción de jornada en comparación con otros países.

Bolaños López respondió que la redacción de la iniciativa presidencial no es limitativa: al fijar una jornada semanal de 40 horas sin eliminar la jornada diaria de ocho horas, la reforma establece coordenadas que permiten derivar dos días de descanso para los trabajadores. “Con la posibilidad de tener 40 horas a la semana y, además, sin eliminar una jornada diaria de ocho horas, ahí se tiene muy bien claro y las coordenadas de por qué se puede, desde ahí, derivar dos días de descanso a la semana”, afirmó.

El funcionario federal presentó datos sobre la situación actual de la jornada laboral en México: 63.9 por ciento de los trabajadores labora 40 horas semanales, mientras que 41 por ciento se ubica en el segmento de entre 41 y 48 horas y otro sector trabaja entre 49 y 57 horas, rango que, precisó, está regulado y no es arbitrario. Bolaños López también denunció que la reforma fue objeto de un manejo mediático que, a su juicio, buscó desvirtuar su objetivo central, lo que derivó en posicionamientos políticos que no reflejan con precisión el contenido de la iniciativa.

El titular de la STPS subrayó que los propósitos fundamentales de la reforma son reducir la fatiga laboral, disminuir la incidencia de accidentes de trabajo y mejorar las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores, además de generar un mayor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral. Con el aval de las comisiones, el dictamen queda listo para su discusión y votación en el pleno de la Cámara de Diputados.