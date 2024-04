Con 18 votos a favor -de algunos legisladores de los grupos parlamentarios de Morena, así como de los partidos Verde Ecologista y del Trabajo-, además de nueve en contra y dos abstenciones, se avaló en las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, una iniciativa de reforma a la Ley de Amnistía, que le permitiría al titular del Poder Ejecutivo Federal, otorgar dicho beneficio de manera directa.

La modificación avalada adiciona el artículo 9 de dicha norma, para establecer que al otorgar la amnistía, el Presidente de la República no deberá sujetarse al procedimiento establecido, cuando se trate de personas que aporten elementos comprobables útiles, para conocer la verdad de hechos relevantes para el Estado mexicano.

Según el dictamen avalado, en estos casos no será aplicable lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Amnistía, que señala que dicho beneficio no puede ser aplicada a personas indiciadas por los delitos considerados en el artículo 19 constitucional, es decir, por aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa o a quienes hayan cometido delitos graves del orden federal.

Tras advertir que estaba en contra de que delincuentes fueran liberados, Reyes Flores Hurtado, Senador de Morena por Coahuila -suplente del finado Santana Armando Guadiana Tijerina-, anunció que votaría en contra del dictamen.

“Yo me resisto a que se suelte a un delincuente, punto. Me resisto, los quiero ver en la cárcel, yo no los quiero ver sueltos, quiero ver más en la cárcel, andan muchos sueltos de por sí ya”, dijo el legislador, quien también criticó que el proyecto no establecía que la amnistía no podría otorgarse a quien hubiera participado en la comisión del delito en cuestión, lo que podría generar extremos, como el que la persona que aportara información para llegar a la verdad, fuera la misma que cometió el ilícito.

“Sí creo que es un tema delicado, un tema peligroso y yo quería aprovechar la oportunidad para posicionarme en ese sentido, y anunciar que, en conciencia, no acompañaré a favor esta iniciativa”, anunció Flores Hurtado.

Imelda Castro Castro, Senadora por Morena, afirmó que la propuesta era parte del concepto de la justicia transicional y de una sociedad que quería transitar de la violencia a la pacificación.