Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU presentará informe: ¿por qué es importante para México?

El Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) rendirá su informe anual ante la Asamblea General el martes 20 de octubre. Asimismo, el lunes 19 de octubre, familias de personas desaparecidas convocaron a un diálogo.

En El Sabueso, la unidad de verificación de Animal Político, te explicamos el contexto en el que ocurren ambos acontecimientos tras la primera activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas respecto de México. El informe y el diálogo serán en Nueva York, Estados Unidos, donde se encuentra la sede oficial de la ONU.

“Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”, establece el artículo 34 de dicha convención.



¿Por qué la presentación del informe del Comité contra la Desaparición Forzada es importante para México?

Al presentar su informe anual ante la Asamblea General de la ONU, el Comité contra la Desaparición Forzada abordará el martes 20 de octubre la crisis de desapariciones forzadas en México.

Esto se debe a que el 2 de abril de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada solicitó a António Guterres, secretario General de la ONU, que remitiera la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General para que considere medidas de prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen, según un boletín.

El procedimiento de carácter preventivo tiene por objeto movilizar la atención y el apoyo internacionales, más no de establecer la responsabilidad penal individual.

El Comité tomó la medida excepcional, en virtud del artículo 34, de señalar la situación en México a la atención de la Asamblea General, solicitándole que considere la posibilidad de adoptar medidas para proporcionar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada para operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las desapariciones forzadas y de los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado.

Asimismo, pidió que se estableciera un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y prestar asistencia y protección a las familias, organizaciones y personas buscadoras.Esto ocurre debido a la magnitud de los casos de desaparición registrados en México, lo que pone de relieve la gravedad de la situación.

“El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”, afirmó Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité.

El Comité contra la Desaparición Forzada está compuesto por 10 expertos independientes, que son personas de reconocida competencia en el campo de los derechos humanos, independientes e imparciales. El miembro y presidente Juan Pablo Albán-Alencastro informó en su cuenta de X que su comparecencia del próximo martes es a las 15:00 horas de Nueva York, 13:00 horas de México, y enlistó los temas sobre los cuales informará.

“La aplicación, por primera vez, del artículo 34 de la Convención en relación con México, la remisión de la situación a la Asamblea General y las oportunidades de cooperación internacional que ello representa”, destacó, entre otros temas.

Por ejemplo, la conmemoración de los 20 años de la Convención y los desafíos pendientes, el trabajo realizado por el Comité durante el último año y las actividades que no ha podido cumplir por insuficiencia de recursos.

El informe se podrá seguir en vivo a través del portal de medios de la ONU: webtv.un.org/en/search/cate...



La mesa de diálogo convocada por familias de personas desaparecidas

Colectivos de familiares que buscan a sus personas desparecidas y organizaciones de derechos humanos llevarán a cabo el 19 de octubre a Nueva York el informe Desaparecer otra vez: Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México, elaborado por Amnistía Internacional sobre los riesgos que viven quienes sostienen la búsqueda ante la falta de respuesta institucional.

Amnistía Internacional México publicó una invitación para seguir la transmisión en vivo de la presentación en Nueva York, que sería el lunes a las 14:00 horas de la Ciudad de México en este enlace: youtube.com/@solidariasc

“Las familias de personas desaparecidas invitan a Estados, agencias de la ONU y sociedad civil a un diálogo sobre el papel de la Asamblea General para poner fin a la impunidad y proteger a quienes buscan, tras la primera activación del artículo 34 de la Convención respecto de México”, se lee en la invitación.

De México participarán como oradoras y orador Guadalupe Fernández Martínez y Oralia Nájera Simizu, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC); Bibiana Mendoza Negrete, del Colectivo Hasta Encontrarte de Guanajuato; Marisol Méndez Cruz, de la Fundación para la Justicia (FJEDD) y Omar Gómez Trejo, ex fiscal especial para el caso Ayotzinapa.