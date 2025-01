$!Comités del Legislativo y del Ejecutivo seguirán con la elección de personas juzgadoras sin el Comité del Poder Judicial

“Tomaremos el acuerdo para que todas las personas que se registraron vía el Poder Judicial sean integradas al proceso y si resultan en la insaculación, serán candidatas en el proceso electoral del primero de junio de 2025”, dijo.

El legislador informó que la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política del Senado discutirán si la evaluación de aspirantes inscritos en el Comité del Poder Judicial son absorbidos por los otros dos comités existentes o si crean un organismo auxiliar para esas tareas. Rechazó que con esa acción violen la autonomía del Comité de Evaluación del Poder Judicial e insistió que la elección se realizará el 1 de junio próximo.

“Vamos a ver cómo hacemos desde el Comité de Evaluación del Ejecutivo y del Legislativo para hacer las entrevistas a las personas juzgadoras, las personas que quieran ser personas juzgadoras del Poder Judicial para que puedan participar, estén en la insaculación y si salen sean candidatos. Creo que al contrario, estamos tutelando y garantizando un derecho electoral fundamental que está violentando”.

Este 7 de enero, el Comité de Evaluación del Poder Judicial anunció que no participará en el proceso de elección de personas juzgadoras, luego de que un juez concedió una suspensión definitiva en contra de la reforma judicial a favor de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), con la intención de evitar un “cese masivo” y de funcionarios judiciales.

En el amparo se cita a los tres comités del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para que en un plazo de 48 horas, a partir de la notificación legal, acaten la medida cautelar.

Como respuesta, en conferencia de prensa, el senador Fernández Noroña argumentó que en la reforma constitucional publicada el 16 de septiembre pasado se prevé que si un comité de evaluación no presenta candidaturas, éste será excluido de manera automática del proceso electoral, pero no lo suspende.

El legislador calificó la decisión del Comité de Evaluación como “un acto de irresponsabilidad suprema” e insistió que carece de sustento legal por ir en contra de la reforma constitucional que ya está en vigor.

“Sería gravísimo que las personas que de buena fe se inscribieron en el Poder Judicial y no lo hicieron en el Legislativo y en el Ejecutivo (...) quedarían fuera de la elección, no por su responsabilidad, sino por una franca irresponsabilidad, por una franca negligencia, por una franca provocación del Poder Judicial. Entonces, la Constitución prevé también esta posibilidad, dice que lo no previsto lo resuelve la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores”.

El morenista rechazó que con esa decisión se esté violando la autonomía del Comité de Evaluación del Poder Judicial.

Fernández Noroña se pronunció a favor de que el Poder Legislativo impugne ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la decisión del Comité de Evaluación del Poder Judicial.

No proceden los amparos: Monreal

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, también dijo que el Comité del Poder Legislativo continuará con los trabajos rumbo a la elección judicial.

“Ante la suspensión concedida por un juez, el Comité de Evaluación del Poder Judicial decidió detener su proceso de selección de aspirantes. El Legislativo optó por continuar con el suyo, ya que no proceden los amparos en materia electoral ni aquel juez tiene competencia en ella”, escribió en sus redes sociales.