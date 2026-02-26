‘Como político es muy buen empresario’: Sheinbaum aún evalúa demanda contra Elon Musk

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no considera “que valga la pena” entrar en un debate con el empresario Elon Musk, luego de ser cuestionada sobre una posible demanda contra el dueño de X y Tesla.

Fue el pasado 24 de febrero, durante su conferencia de prensa matutina, cuando la Mandataria reconoció que su equipo analizaba la posibilidad de emprender acciones legales contra Musk, después de que él sugiriera que Sheinbaum obedece órdenes de cárteles.

Al ser cuestionada sobre posibles avances, la presidenta se limitó a decir que aún se estaba valorando la posibilidad, aunque señaló que no consideraba que valiera la pena.

“Están valorando los abogados, pero digamos que como político es muy buen empresario”, sentenció la Mandataria.

Previamente, el dueño de X y Tesla ya había comentado más sobre la posible demanda.

En respuesta a un usuario que aseguraba que Sheinbaum tomaba “más medidas en contra de Musk que contra los cárteles”, el magnate escribió en tono irónico: “Está violando mis derechos humanos”.



¿Qué dijo Elon Musk para que Sheinbaum analice demandarlo?

Tras la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, un usuario de la red X escribió: “Ella es una infiltrada del cártel, ¿verdad?”. A lo que Elon Musk respondió: “Solo dice lo que le dicen sus jefes del cártel. Digamos que su castigo por desobediencia es un poco peor que un ‘plan de mejora del rendimiento’...”.

Ese comentario fue hecho al compartir un video de la conferencia matutina del lunes, en el que Sheinbaum afirmó que usar la fuerza contra los cárteles violaría los derechos humanos y que volver a una “guerra contra el narco” no es opción porque está fuera del marco legal.

La Mandataria calificó de absurdo el señalamiento de que su Gobierno actúa bajo instrucciones del narcotráfico.

“Si antes era un absurdo decirlo, pues ahora todavía más; se cae por sí solo. Ya no saben ni qué inventar, la verdad. Da hasta risa leerlos”, dijo.



Musk en conflicto con otros presidentes

Esta no sería la primera vez que el multimillonario entra en discusión con algún mandatario.

Apenas a inicios de febrero, Musk llamó “tirano” y “fascista” al Presidente de España, Pedro Sánchez, luego de que anunciara un cambio en las leyes para que “los ejecutivos de las plataformas sean legalmente responsables de muchas infracciones que se producen en sus sitios web”.

“Sucio Sánchez es un tirano y traidor al pueblo de España”, escribió Musk en X, para una hora después agregar “Sánchez era un verdadero fascista totalitario”.

Al respecto, Sánchez respondió con una cita adaptada de una expresión popular atribuida a “Don Quijote”:

“Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos”, escribió Sánchez en X.

El magnate Elon Musk también tuvo conflicto con el Presidente Donald Trump.

En junio de 2025, ambos intercambiaron una serie de acusaciones, luego de entrar en desacuerdo por el proyecto de ley presupuestario.

El conflicto incluso provocó el desplome de las acciones de Tesla en la bolsa, aunque concluyó con Musk lamentando haber ido “demasiado lejos” con el Presidente Trump.