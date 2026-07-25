Comparece Alcalde de Fresnillo ante Fiscalía por multihomicidio en Zacatecas

Javier Torres, Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas, compareció ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por la investigación del asesinato de 10 personas ocurrido el 18 de julio en los municipios de Saín Alto, Morelos y Pánuco, donde cinco de las víctimas fueron colgadas de un puente. En entrevista con medios, el Alcalde explicó que acudió de manera voluntaria y en el horario que le fue solicitado, aunque evitó ofrecer detalles sobre su declaración para no entorpecer las investigaciones. “Llegué junto a la cita como me lo indicaron. (...) Vengo saliendo precisamente de esta comparecencia con toda la voluntad y con toda la disposición para que haya un esclarecimiento de los hechos, en calidad de testigo”, afirmó.

Torres señaló que no podía proporcionar mayor información debido al carácter reservado de la investigación. “No quiero empantanar ni mucho menos contaminar los datos de la propia investigación y, sobre todo, el sigilo que debe tener una situación de esta naturaleza”, dijo. El Alcalde expresó además su consternación por el multihomicidio, al considerar que se trata de un hecho que afectó a todo el estado y a las familias de las víctimas. “Consternado por la situación que vivió Zacatecas con este suceso que desafortunadamente enluta a 10 familias y que también viene a darle al traste a lo que nosotros hemos venido construyendo”, declaró.