Comparece Alcalde de Fresnillo ante Fiscalía por multihomicidio en Zacatecas

Javier Torres, Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas, compareció ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por la investigación del asesinato de 10 personas ocurrido el 18 de julio en los municipios de Saín Alto, Morelos y Pánuco, donde cinco de las víctimas fueron colgadas de un puente.
En entrevista con medios, el Alcalde explicó que acudió de manera voluntaria y en el horario que le fue solicitado, aunque evitó ofrecer detalles sobre su declaración para no entorpecer las investigaciones.
“Llegué junto a la cita como me lo indicaron. (...) Vengo saliendo precisamente de esta comparecencia con toda la voluntad y con toda la disposición para que haya un esclarecimiento de los hechos, en calidad de testigo”, afirmó.
Torres señaló que no podía proporcionar mayor información debido al carácter reservado de la investigación.
“No quiero empantanar ni mucho menos contaminar los datos de la propia investigación y, sobre todo, el sigilo que debe tener una situación de esta naturaleza”, dijo.
El Alcalde expresó además su consternación por el multihomicidio, al considerar que se trata de un hecho que afectó a todo el estado y a las familias de las víctimas.
“Consternado por la situación que vivió Zacatecas con este suceso que desafortunadamente enluta a 10 familias y que también viene a darle al traste a lo que nosotros hemos venido construyendo”, declaró.
Asimismo, manifestó su confianza en el trabajo de la Fiscalía y del resto de las instituciones encargadas de las investigaciones, y reiteró que permanecerá a disposición de las autoridades en caso de ser requerido nuevamente.
“Confío plenamente en el trabajo de la Fiscalía como en las demás instituciones y, por supuesto, me reiteraré a las órdenes de la propia Fiscalía y de todas las autoridades para que lo que tengamos que aportar nos ponemos a la disposición”, sostuvo.
Sobre los señalamientos y comentarios que han surgido en torno al caso, Torres afirmó que respetará las determinaciones de las autoridades.
“He leído y he escuchado algunos de los comentarios. Hay situaciones que no comparto, pero tengo que respetar el posicionamiento de las autoridades. Con la disposición de que, si me vuelven a requerir, voy a estar aquí”, concluyó.
Asesinato de 10 personas en Zacatecas
El pasado 18 de julio, el Secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que 9 de las 10 personas cuyos cuerpos fueron localizados este sábado en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto ya fueron identificadas; ocho eran originarias de Zacatecas y una de Durango. Además, confirmó que dos de las víctimas eran funcionarios públicos del municipio de Fresnillo.
Reyes Mugüerza informó que, tras los hechos registrados, sesionó el Grupo de Inteligencia Operativa, con la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y el Poder Judicial de Zacatecas.
“El objetivo es precisamente implementar un dispositivo robusto que permita dar con los responsables para asegurar que este caso, como ningún caso en Zacatecas, quede impune”, señaló el funcionario estatal.
El Alcalde de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez, identificó a los dos funcionarios municipales como Fidel Alvarado de la Torre, Secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento; y Jesús Gerardo Muñetón Hernández, bombero municipal.