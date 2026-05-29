Compartirá Sheinbaum resultados de Gobierno en defensa de la soberanía

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, lanzó una invitación abierta a la ciudadanía para celebrar el segundo aniversario del triunfo electoral del movimiento de transformación este próximo domingo 31 de mayo.

La convocatoria, programada para las 11:00 horas de la Ciudad de México, tendrá como punto de encuentro principal el Monumento a la Revolución, aunque se extenderá de manera simultánea a 31 plazas públicas a lo largo de todo el País.

A través de un mensaje dirigido a sus seguidores, Sheinbaum Pardo enfatizó que el proceso político actual cuenta con el respaldo de millones de mexicanos que trabajan desde abajo para construir una Nación más justa y segura.

“Esta transformación no la detiene nadie porque tiene una sola fuerza verdadera: la voluntad del pueblo”, afirmó.

También destacó que mientras prevalezca la unión en torno a conceptos como la justicia, la democracia y la dignidad, el avance de este proyecto será continuo.

Además del festejo, el evento tiene como objetivo compartir los resultados obtenidos tras un año y medio de Gobierno.

Sheinbaum Pardo reiteró que hay resultados que compartir con la población, por lo que instó a los simpatizantes a acudir a las plazas de sus respectivas localidades para conmemorar lo que calificó como una victoria colectiva en favor del bienestar de todas y todos.