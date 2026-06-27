$!Comunidad LGBTQ+ recorre Paseo de la Reforma en 48° edición de la Marcha del Orgullo; podrán llegar al Zócalo

La comunidad LGBT+ ya recorre con carros alegóricos la avenida Paseo de la Reforma, para la edición 48.ª de la Marcha del Orgullo.

En un comunicado, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB) informó que, desplegó un operativo de acompañamiento para garantizar el desarrollo ordenado, seguro y pacífico de esta expresión social.

“La movilización partirá del Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo capitalino. Como parte del recorrido, en Eje Central Lázaro Cárdenas, junto al Palacio de Bellas Artes, se instaló un escenario para las personas que decidan permanecer en ese punto; quienes así lo deseen podrán continuar su trayecto hasta el Zócalo”, señaló.

Dicho operativo tendrá a 120 servidoras y servidores públicos de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (SPARVP) quienes realizarán labores para inhibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, a fin de preservar el orden y la seguridad durante la jornada.