$!Comunidad LGBTQ+ recorre Paseo de la Reforma en 48° edición de la Marcha del Orgullo; podrán llegar al Zócalo

La comunidad LGBT+ ya recorre con carros alegóricos la avenida Paseo de la Reforma, para la edición 48.ª de la Marcha del Orgullo.
En un comunicado, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB) informó que, desplegó un operativo de acompañamiento para garantizar el desarrollo ordenado, seguro y pacífico de esta expresión social.
“La movilización partirá del Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo capitalino. Como parte del recorrido, en Eje Central Lázaro Cárdenas, junto al Palacio de Bellas Artes, se instaló un escenario para las personas que decidan permanecer en ese punto; quienes así lo deseen podrán continuar su trayecto hasta el Zócalo”, señaló.
Dicho operativo tendrá a 120 servidoras y servidores públicos de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (SPARVP) quienes realizarán labores para inhibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, a fin de preservar el orden y la seguridad durante la jornada.
De igual forma, el Grupo de Diálogo y Convivencia, integrado por la Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual (SEUNADIS), la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno (SCPPyBG), el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MPI), la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos (IESIDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (CEAVI), acompañará la movilización para mantener el diálogo permanente, atender incidencias y contribuir a la prevención de conflictos.
Efectúan pruebas de alcoholemia
El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, informó que llevaron a cabo pruebas de alcoholemia a conductores que acompañarán a la movilización.
“Supervisamos que todo transcurra en orden y con total seguridad para todas, todos y todes quienes marchan hoy por el reconocimiento de sus plenos derechos”, escribió en redes sociales.