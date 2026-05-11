$!Comunidades indígenas de Guerrero reportan ataques con explosivos y desplazamiento forzado en la Montaña Baja

La región de la Montaña Baja de Guerrero enfrenta una escalada de violencia armada con reportes de desplazamientos forzados, ataques con drones con explosivos y presencia de grupos armados en comunidades indígenas del municipio de Chilapa de Álvarez, de acuerdo con organizaciones comunitarias.

El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció una serie de ataques armados contra comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuetán, atribuidos a Los Ardillos, un grupo del crimen organizado que opera en la zona.

De acuerdo con el comunicado, los ataques iniciaron el 6 de mayo de 2026 y han generado “terror, desplazamiento forzado y un grave riesgo para la vida e integridad de niñas, niños, mujeres, personas adultas mayores y autoridades tradicionales indígenas”.

El CIPOG-EZ afirmó que el 9 de mayo se produjo el desplazamiento forzado de decenas de familias, quienes habrían salido de sus comunidades hacia otras localidades del propio sistema comunitario. Posteriormente, reportó que mujeres, niñas, niños y personas mayores quedaron refugiadas en una iglesia ante la continuidad de los ataques.

En un segundo comunicado, la organización informó que las familias desplazadas han sido víctimas de quema de viviendas, destrucción de cosechas, robo de pertenencias y asesinato de animales, hechos que calificó como “crímenes de lesa humanidad”.

Este lunes 11 de mayo, el CIPOG-EZ reportó nuevos ataques con drones en la comunidad de Alcozacán, donde se encuentran personas desplazadas. En uno de los mensajes difundidos, alertó: “Los Ardillos están lanzando bombas con drones sobre Alcozacán y sobre el lugar donde se encuentran las familias desplazadas”.

La organización señaló además que más de mil 300 personas habrían sido desplazadas en total durante los hechos recientes, con reportes de personas heridas y familias enteras en movilidad forzada.

En otro pronunciamiento, el CIPOG-EZ aseguró que los ataques continuaban mientras la población permanecía sin resguardo suficiente. También denunció la falta de presencia de fuerzas de seguridad durante los hechos violentos.

Encuentran a cuatro personas asesinadas

Como parte del contexto de violencia en la zona, este lunes fueron localizados cuatro cuerpos en la carretera federal Chilapa–Tlapa, a la altura de la comunidad de Papaxtla, en el punto conocido como Las Antenas.

De acuerdo con reportes oficiales, los cuerpos fueron abandonados durante la madrugada. La Fiscalía General del Estado de Guerrero realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento e investigación.

Líderes comunitarios del CIPOG-EZ señalaron que las víctimas podrían ser integrantes de comunidades indígenas que habrían participado en enfrentamientos recientes, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.