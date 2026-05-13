Con billete conmemorativo, la SEP y Lotería Nacional reconocen a las maestras y los maestros como pilares de la transformación de México

• El Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, afirmó que el magisterio mexicano ha sido protagonista de las grandes transformaciones del país y hoy, este gobierno encabeza una nueva etapa de justicia educativa y derechos sociales.

• La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, expresó que un país también se construye desde un pizarrón, desde una palabra de aliento y desde la vocación de quienes acompañan, inspiran y ayudan a generaciones enteras.

• El Sorteo Especial No. 312 con el diseño que rinde homenaje al magisterio mexicano, cuenta con un Premio Mayor de 27 millones de pesos en dos series; se realizará el viernes 15 de mayo del presente año.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), Lotería Nacional y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, develaron el billete del Sorteo Especial No. 312 dedicado al Día de las Maestras y los Maestros, conmemoración que reconoce a quienes toman en sus manos la responsabilidad de formar generaciones, sembrar enseñanza y contribuir a la transformación del país desde las aulas.

Esta develación se llevó a cabo en el Auditorio al aire libre “Maestro Lauro Aguirre”, que se ubica en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, anfitriona de este acto en el que estuvieron presentes cientos de docentes y alumnos.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que el magisterio mexicano ha sido protagonista de las grandes transformaciones del país y hoy encabeza, junto con el Gobierno de México, una nueva etapa de justicia educativa y derechos sociales. Señaló que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene un compromiso histórico con la educación pública, basado en el principio de que la enseñanza no es una mercancía, sino un derecho para todas y todos.

Sostuvo que los gobiernos de la Cuarta Transformación han reivindicado al magisterio nacional, y el compromiso de construir una nueva relación entre el Estado y las maestras y maestros.

En su intervención, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, expresó que un país también se construye desde un pizarrón, desde una palabra de aliento y desde la vocación de quienes acompañan, inspiran y ayudan a generaciones enteras a creer en su futuro y en el de México.

La titular de la institución de la suerte refirió que pocas causas son tan importantes como la educación y que en esta transformación, quienes enseñan no son vistos únicamente como trabajadores del aula, sino como formadores de conciencia, igualdad, valores y futuro para México.

“Detrás de cada transformación verdadera siempre hay una maestra o un maestro que abrió caminos, despertó conciencia y enseñó que el conocimiento también puede ser una herramienta de igualdad y de justicia social”, puntualizó.

Agregó que con el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, México vive un momento profundamente humanista, al colocar a la enseñanza pública y al magisterio nacional en el centro de la transformación del país. Y en este contexto, cuando se refirió a la cita que acompaña al billete conmemorativo, Olivia Salomón dijo que no es casualidad que lleve la frase impulsada por la Secretaría de Educación: “Las maestras y los maestros son la fuerza que educa, inspira y transforma cada rincón de nuestro país”.

Mientras que la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez Pérez, destacó que la vocación docente nace desde la infancia, a partir del ejemplo, el acompañamiento y la solidaridad que maestras y maestros brindan a niñas, niños y jóvenes en las aulas.

Reconoció el trabajo y compromiso de las escuelas normales del país, así como la importancia de fortalecer la unidad entre las comunidades educativas y las nuevas generaciones de docentes.

Señaló que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) impulsa espacios de formación basados en la colaboración, la inclusión y el trabajo colectivo, con el propósito de seguir construyendo una educación humanista, cercana a las comunidades y comprometida con el bienestar de todas y todos.

Por su parte, el director de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM), Roberto Renato Jiménez Cabrera, señaló que la transformación del país sólo es posible mediante la formación humanista de nuevas generaciones desde las aulas y las escuelas normales, donde maestras y maestros tienen la misión de construir una sociedad más justa y solidaria. Destacó que esta institución mantiene vivo el legado de Ignacio Manuel Altamirano, José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet, al impulsar la consolidación de la NEM con visión humanista y compromiso social.

En la develación, en representación del titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luciano Concheiro Bórquez, estuvo presente el director general de Educación Normal y Actualización del Magisterio, Eugenio Aurelio López López.

El billete que rinde homenaje al magisterio mexicano

La directora de Lotería Nacional informó que para este sorteo se imprimieron dos millones 400 mil cachitos que recorrerán todo el territorio nacional en homenaje a quienes orientan y transforman vidas desde las aulas, mismos que ya están disponibles en los puntos de venta autorizados en todo el país y en miloteria.mx. El Sorteo Especial No. 312 cuenta con un Premio Mayor de 27 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 80 millones de pesos en premios; se realizará el viernes 15 de mayo del 2026 a las 20 horas y tendrá transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.