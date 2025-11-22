$!Con ‘etiquetas’ acompañan el vuelo de la mariposa Monarca en su migración otoñal a México

Con pequeñas etiquetas que colocan en el ala posterior de una mariposa Monarca, observadores del Programa Monarch Watch de la Universidad de Kansas, en Estados Unidos, logran estudiar el desplazamiento de esta especie en su migración otoñal hacia los santuarios de hibernación de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca en México. El programa conocido como “Monarch Tagging” o “Etiquetado de Monarcas”, en español, es un proyecto de ciencia ciudadana que inició en 1992. Esta iniciativa ha permitido a los observadores conocer la dinámica de la migración otoñal de la mariposa Monarca mediante el marcado y la recaptura. Desde la implementación de este proyecto, los miembros de Monarch Watch han podido estudiar el origen de las mariposas Monarca que arriban a México. Información como el momento y el ritmo de la migración, la mortalidad durante la misma y los cambios en su distribución geográfica. Conocer la distribución y desplazamiento de las Monarca en su migración revela, también, que la probabilidad de llegar a México está relacionada con la ubicación geográfica, el tamaño de la mariposa y la fecha en torno al período migratorio para tener una ubicación determinada.

Para identificar a las mariposas Monarca los kits de etiquetado del Programa Monarch Watch contienen un código único y una hoja de registro. Este código único permite rastrear a las mariposas una vez que los observadores integraron los datos de registro en la hoja de cálculo y la aplicación para celulares para interactuar con la información que se vaya generando. Los datos deben estar registrados antes del 31 de diciembre.

Los pequeños transmisores que acompañan a las Monarca Rocío Treviño Ulloa, coordinadora del Programa Correo Real Mariposa Monarca en Saltillo, Coahuila, cuenta que, para la migración otoñal de la mariposa Monarca de este 2025, el Proyecto Colaboración Monarca, coordinado por David La Puma, líder de Desarrollo de Mercados Globales en Cellular Tracking Technologies (CTT), colocó pequeños transmisores a 500 mariposas Monarca. De acuerdo con Treviño Ulloa, esta tecnología de rastreo satelital se repartió entre diferentes organizaciones que trabajan en Estados Unidos para conocer más de la distribución y desplazamiento de estos ejemplares en su ruta migratoria. “Se les dio estos transmisores y se les enseñó cómo unirlos a las mariposas y ahí vienen bajando todavía. Lo que me llama la atención, porque descargué la aplicación para ir viendo por donde van, es que para detectarlas con el celular uno tiene que estar a menos de 100 metros de distancia por donde pasé una de ellas. Pero, el que está mandando señales son dos tipos de antenas que mandan el mensaje vía satelital”, comentó Rocío Treviño Ulloa en entrevista para Animal Político.

De acuerdo con el seguimiento que en el Programa Correo Real Mariposa Monarca realizan día con día a las mariposas que vuelan con estos transmisores es que estos ejemplares ya han pasado por Saltillo, Coahuila y Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde el avistamiento de estos ejemplares estuvo muy presente. “Vemos algunas en el mapa que siguen en el norte y no sabemos qué pasó. Ya algunas están en México”, añadió. Vigilan el vuelo de “Paola” Rocío Treviño Ulloa contó a este medio que sigue la pista de una de las mariposas Monarca a la que le fue puesto uno de estos pequeños transmisores. Con el nombre de “Paola”, la coordinadora cuenta que la ejemplar fue etiquetada en Chicago y ahí se perdió unos días. Poco después apareció en Nueva Orleans. De ahí, la rastrearon hasta Cuba y de Cuba, la volvieron a encontrar en Veracruz.

“Ya tiene 10 días que no se mueve de ahí y no sabemos qué pasó porque estos transmisores se cargan con la luz solar”, comentó. La experta, quien lleva 33 años observando mariposas Monarca, cuenta que de las 500 mariposas a las que les fue colocado un pequeño transmisor para monitorear su migración, muchas continúan cerca del sitio donde fueron liberadas.

“Es un trabajo interesante y experimental. Vamos a conocer mucho de la migración y sobre todo cuanto viajaron. Yo estaba calculando con una de ellas, a la primera que reportaron que salió el 13 de septiembre de Long Point, Ontario, Canadá; apareció cerca de la frontera con [el municipio] de Acuña, en la Presa de la Amistad. Sacándole los días, [la mariposa] había viajado 65 kilómetros por día”, comentó. Para Ulloa Treviño, este proyecto es esperanzador porque se va a conocer más de la mariposa Monarca.

¿Cómo son las etiquetas del Monarch Watch? Las etiquetas que proporciona el Programa Monarch Watch tienen forma circular y son ligeras, fueron diseñadas por Monarch Watch específicamente para el marcaje de mariposas Monarca. El kit de marcaje contiene las instrucciones para colocar las etiquetas en las alas de las mariposas capturadas y así, cuidar y procurar la integridad del ejemplar. Además, el diseño de estas etiquetas no interfiere con el vuelo ni daña a las mariposas Monarca. Para colocar las etiquetas a las mariposas el Monarch Watch pide que se sujete con cuidado a la mariposa Monarca entre el pulgar y el índice, a lo largo del borde anterior de sus alas anteriores (cerca del cuerpo, no en la punta). La etiqueta debe ser colocada en la celda discal, es decir la celda grande con forma de guante en las alas posteriores. Una vez localizada, se coloca la etiqueta con cuidado sobre esta celda discal, en la parte inferior del ala posterior de la mariposa. De acuerdo con el Monarch Watch, este método de marcaje deja la etiqueta cerca del centro de sustentación y gravedad de la mariposa para no interferir con su vuelo ni dañarla.

Una vez que fue marcada la mariposa Monarca, las personas observadoras deben registrar lo siguiente: 1.- Registrar el código de etiqueta alfanumérico completo (por ejemplo, AABC123) y la información solicitada en la hoja de datos. 2.- Retirar la etiqueta del soporte y colocarla sobre la celda discal de la mariposa a marcar. Una vez ubicada se posicionan las yemas del pulgar y el índice sobre las celdas discales a ambos lados de la mariposa; presiona firmemente y con cuidado durante dos segundos. 3.- Liberar a la mariposa. El etiquetado de las mariposas Monarca comienza el 1 de agosto hasta el 29 de septiembre con el objetivo de observar un buen número de ejemplares en cada latitud desde Canadá a Estados Unidos.

El desplazamiento de las mariposas por latitud Cada latitud tiene sus puntos medios y máximos en la abundancia de mariposas Monarca al momento de su migración. Por ejemplo, según mapas del Monarch Watch, en la latitud 49° en el Hemisferio Norte, donde se encuentra la ciudad de Ontario Canadá el punto medio de la mariposa Monarca es el 26 de agosto; mientras que, su máxima abundancia ocurre del 18 al 30 de agosto. Para la latitud 19.4°, que representa la zona general donde se encuentran las colonias de mariposas Monarca durante el invierno en los santuarios de hibernación en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en el Estado de México y Michoacán, como es El Rosario, el punto medio de abundancias de estos ejemplares ocurre el 18 de noviembre; mientras que los días en que más se observarán mariposas será del 10 al 22 de noviembre.