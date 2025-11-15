Nacional
Manifestación

Con golpes y extintores, policías replegan a manifestantes en CDMX

Tras derribo de vallas por manifestantes en Palacio Nacional, policía responde con extintores
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
15/11/2025 13:59
15/11/2025 13:59

Este sábado, manifestantes de la llamada Generación Z en Ciudad de México, que protestan afuera del Palacio Nacional, fueron agredidos por policías que intentaron replegarlos con extintores, tras derribar las vallas de contención, impidiendo así que los protestantes siguieran avanzando.

Miles de jóvenes del llamado “Bloque Negro” y ciudadanos marcharon desde las 12:00 horas, desde el paseo de la Reforma hasta el Zócalo, por el asesinato de Carlos Manzo y la violencia e impunidad que azota México.

Los manifestantes demandaron justicia y anticorrupción alzando la voz, al mismo tiempo que fueron agredidos por policías que custodiaban el Palacio Nacional.

