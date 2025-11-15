$!Con golpes y extintores, policías replegan a manifestantes en CDMX

Este sábado, manifestantes de la llamada Generación Z en Ciudad de México, que protestan afuera del Palacio Nacional, fueron agredidos por policías que intentaron replegarlos con extintores, tras derribar las vallas de contención, impidiendo así que los protestantes siguieran avanzando.

Miles de jóvenes del llamado “Bloque Negro” y ciudadanos marcharon desde las 12:00 horas, desde el paseo de la Reforma hasta el Zócalo, por el asesinato de Carlos Manzo y la violencia e impunidad que azota México.