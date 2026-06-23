Con porras y tambores, Morena registra a sus primeros 20 aspirantes a una gubernatura en las elecciones de 2027

Tambores, porras, playeras, gorras y decenas de acompañantes a gritos mostraron su apoyo: como en plena campaña electoral desfilaron los primeros 20 aspirantes a una gubernatura en 2027 por la coalición morenista. Se registraron con la intención de encabezar “las coordinaciones de defensa de la transformación y la soberanía nacional”.
Pese a que la dirigencia de Morena ha insistido en que el proceso interno no es electoral, sino que busca fortalecer su trabajo en territorio, algunos de los precandidatos se empeñaron en mostrar pronto “su músculo” frente a sus contendientes.
Desde la mañana de este lunes, afuera del World Trade Center de Ciudad de México, decenas de personas esperaron la llegada de cada uno de los políticos que acudieron ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Los recibieron con gritos y porras. Se trataba de hacerse notar.
Dentro del inmueble, los aspirantes firmaron el compromiso de respetar a sus compañeros de partido y acatar los resultados de las encuestas que definirán al ganador. Luego, las decenas de personas que les lanzaban porras se reunieron con ellos en alguna de las salas acondicionadas. Hubo dos salones, el A para una asistencia moderada y el B para los que llevaron mayor porra.
Los políticos que llegaron son los primeros 20 que se registran de manera formal para cuatro de las 17 entidades que se disputarán en 2027: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche.
Cuatro de quienes se registraron este lunes buscan gobernar Aguascalientes; 10, Baja California; cuatro, Baja California Sur y dos van por Campeche. De la veintena de políticos 15 son de Morena; tres del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y dos del Partido del Trabajo (PT).
Los más ruidosos
Entre los más entusiastas estuvieron los aspirantes a la candidatura de Baja California, cuyos animadores incluso sostuvieron duelos.
Dentro de los salones del World Trade Center se encontraron los porristas de la Diputada Evangelina Moreno y de la Senadora Julieta Ramírez. Los acompañantes de la Diputada elevaron sus gritos cuando notaron los coros a favor de la Senadora.
De un lado: “¡E-va va! ¡E-va va!”; y del otro: “¡Yo si le voy le voy a Julieta!”.
“Bajen la voz, por favor”, pedían sin mucho éxito las organizadoras para que permitieran a otros aspirantes realizar su trámite.
Otro de los que más personas llevó para que lo apoyaran fue Ismael Burgueño Ruiz, el Alcalde con licencia de Tijuana. Sus acompañantes, que afuera del WTC mostraban letreros de apoyo de distintos municipios, se negaron a responder cómo habían llegado.
—¿A quién vienen a acompañar? — se les preguntó mientras hacían fila.
—A Ismael —respondió una joven.
—Ismael... el Alcalde de Tijuana —añadió otra.
—¿Vienen desde Tijuana?
—No... —dijo una mujer mayor y tras soltar murmullos entre ellas decidieron guardar silencio, hasta que fueron trasladadas a la sala B donde lanzaron porras al exalcalde de Tijuana.
Con Alfredo Álvarez, ex Secretario de Gobierno de Baja California, llegaron entre 100 y 150 personas, de acuerdo con su propio conteo. Aseguraron que viajaron en avión este mismo lunes desde Baja California sólo para apoyar al aspirante y que regresarían el mismo día.
Cuestionado sobre el origen de los recursos para el traslado, el ex funcionario del Gobierno de Marina del Pilar Ávila dijo que llegaron por sorpresa, que él solo los convocó, pero desconoce cómo financiaron su traslado.
Luego llegó el ex priista Fernando Castro Trenti, hoy Diputado con licencia de Morena, quien aprovechó su apodo de “El Diablo” para uniformar a sus seguidores con jerseys con su sobrenombre y diademas con un par de cuernos.
Legisladores, ex funcionarios, ex alcaldes...
Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo iniciaron sus registros juntos, aunque estos dos últimos no hicieron públicas sus convocatorias.
De acuerdo con la Diputada Genny López que busca la Gubernatura de Aguascalientes, el PVEM les hizo llegar de manera directa los requisitos. La principal diferencia entre esa convocatoria y la de Morena es que los del Verde —como ocurre también con el PT— no tienen la obligación de dejar sus cargos para contender por la posible candidatura.
La primera en llegar a su registro fue Nora Ruvalcaba, la Senadora de Morena, quien no cumplió con el requisito de su partido de separarse de su cargo, pero, justificó, ya informó a la Comisión Permanente del Congreso de su intención.
La legisladora explicó que el viernes ya tenía programado su informe de actividades, dos días después de la más reciente sesión de la Comisión Permanente.
—Pero ya está violentando el proceso, ¿no? —le preguntó una reportera.
—Eso lo va a decidir la Comisión Nacional de Elecciones —respondió.
Otro aspirante registrado a esa entidad fue el Senador con licencia Armando Ayala. El político calificó las denuncias que hay en su contra por peculado ante la Fiscalía General de la República como “pura jiribilla” y “ruido mediático”. Presumió que en su carrera ha ganado cuatro de siete internas, por lo que está listo incluso para el “fuego amigo”.
La Senadora con licencia Julieta Ramírez intentó, hasta donde pudo, dar declaraciones a la prensa. Pretextó que ya había dedicado mucho tiempo en su discurso a sus seguidores. En su trayecto de salida, rechazó que exista una “cargada” a su favor para empujar su candidatura. Cuando se le preguntó sobre la posible afectación de sus aspiraciones por el rechazo ciudadano a la actual Gobernadora Marina del Pilar, Julieta Ramírez siguió su camino sin responder.
La ex Alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, se registró por el PT en compañía del ex Gobernador Jaime Bonilla. La ex morenista dejó formalmente ese partido este año luego de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la declaró responsable de “alta traición” por apoyar a una candidata del PAN.
Con los brazos en alto, de la mano de su otrora rival político Jaime Bonilla, la petista celebró haber realizado su registro.
“Vamos a demostrar de qué está hecho el PT, la clase trabajadora”, advirtió, “Me emociona mucho ganarles a la buena lo que nos han ganado a la mala”.
Sus acompañantes la respaldaron en coro: “¡A-quí-se-ve-la-fuerza-del-Peté!” “¡A-quí-se-ve-la-fuerza-del-Peté!”
Ricardo Rodríguez Vargas, ex titular del Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado, admitió que en Aguascalientes, donde busca contender, Morena va cuesta arriba frente al dominio del PAN. Pugnó porque la persona que represente a Morena tenga mayor competitividad y no mayor popularidad entre la gente. “Vamos a devolverle al pueblo lo robado”, dijo como adelanto de lo que sería su campaña.
Salma Luévano, otra aspirante que va por la coordinación en Aguascalientes con Morena, enfatizó la necesidad de que su partido sea incluyente. Como mujer trans, la aspirante a la Gubernatura pidió que se acentúe el trabajo por encima de la identidad:
“A la gente le vale maus si eres concha, piedra o caracol, si tienes alguna discapacidad, si eres de la diversidad. Aquí queremos personas con resultados, por eso estoy levantando la mano”.
Al final de la jornada, afuera del World Trade Center, sonaban los mariachis. Algunos de los presentes dijeron que esperaban a la última aspirante que se registró este lunes, la Alcaldesa con licencia de La Paz, Milena Quiroga.
Además de los 20 aspirantes que se registraron por las primeras cuatro entidades, la cifra puede crecer debido a los registros que se hayan hecho en formato digital a distancia.
Este martes, continuarán los registros para aspirantes a gobernar Chihuahua, Guerrero y Colima.
Listado completo de los aspirantes
Aguascalientes
1. Nora Ruvalcaba Gámez. Senadora (Morena)
2. Salma Luévano Luna, ex funcionaria en la Secretaría de Economía (Morena)
3. Ricardo Rodríguez Vargas. Ex titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Morena)
4. Genny López. Diputada local y dirigente estatal de su partido (PVEM)
Baja California
5. Armando Ayala. Senador con licencia (Morena)
6. Julieta Ramírez Padilla. Senadora con licencia (Morena)
7. Alfredo Álvarez Cárdenas. Ex Secretario de Gobierno de Marina del Pilar Ávila (Morena)
8. Ismael Burgueño Ruiz. Alcalde con licencia de Tijuana (Morena)
9. Montserrat Caballero. Ex Alcaldesa de Tijuana (PT)
10. Jorge Ramos Hernández. Diputado local (PVEM)
11. José Anselmo Jiménez. Ex funcionario estatal en Gobierno de Jaime Bonilla (Morena)
12. Fernando Castro Trenti. Diputado federal con licencia (Morena)
13. Evangelina Moreno. Diputada federal con licencia (Morena)
14. Jesús Alejandro Ruiz Uribe. Ex delegado de Programas para el Bienestar (Morena)
Baja California Sur
15. José Saúl González Núñez. Ex Secretario General de Gobierno de Baja California (Morena)
16.-Christian Agúndez Gómez. Alcalde de Los Cabos (PT)
17. Milena Quiroga. Alcaldesa con licencia de La Paz (Morena)
18. Manuel Cota Cárdenas. Diputado con licencia e hijo del ex Gobernador Leonel Cota (PVEM)
Campeche
19. Carlos Enrique Ucán Yam. Diputado local (Morena)
20. Gerardo Sánchez Sansores. Sobrino de Layda Sansores (PT)