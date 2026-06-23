Con porras y tambores, Morena registra a sus primeros 20 aspirantes a una gubernatura en las elecciones de 2027

Tambores, porras, playeras, gorras y decenas de acompañantes a gritos mostraron su apoyo: como en plena campaña electoral desfilaron los primeros 20 aspirantes a una gubernatura en 2027 por la coalición morenista. Se registraron con la intención de encabezar “las coordinaciones de defensa de la transformación y la soberanía nacional”. Pese a que la dirigencia de Morena ha insistido en que el proceso interno no es electoral, sino que busca fortalecer su trabajo en territorio, algunos de los precandidatos se empeñaron en mostrar pronto “su músculo” frente a sus contendientes. Desde la mañana de este lunes, afuera del World Trade Center de Ciudad de México, decenas de personas esperaron la llegada de cada uno de los políticos que acudieron ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Los recibieron con gritos y porras. Se trataba de hacerse notar. Dentro del inmueble, los aspirantes firmaron el compromiso de respetar a sus compañeros de partido y acatar los resultados de las encuestas que definirán al ganador. Luego, las decenas de personas que les lanzaban porras se reunieron con ellos en alguna de las salas acondicionadas. Hubo dos salones, el A para una asistencia moderada y el B para los que llevaron mayor porra. Los políticos que llegaron son los primeros 20 que se registran de manera formal para cuatro de las 17 entidades que se disputarán en 2027: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche. Cuatro de quienes se registraron este lunes buscan gobernar Aguascalientes; 10, Baja California; cuatro, Baja California Sur y dos van por Campeche. De la veintena de políticos 15 son de Morena; tres del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y dos del Partido del Trabajo (PT).

Simpatizantes de la diputada Evangelina Moreno. ( )



Los más ruidosos Entre los más entusiastas estuvieron los aspirantes a la candidatura de Baja California, cuyos animadores incluso sostuvieron duelos. Dentro de los salones del World Trade Center se encontraron los porristas de la Diputada Evangelina Moreno y de la Senadora Julieta Ramírez. Los acompañantes de la Diputada elevaron sus gritos cuando notaron los coros a favor de la Senadora. De un lado: “¡E-va va! ¡E-va va!”; y del otro: “¡Yo si le voy le voy a Julieta!”. “Bajen la voz, por favor”, pedían sin mucho éxito las organizadoras para que permitieran a otros aspirantes realizar su trámite. Otro de los que más personas llevó para que lo apoyaran fue Ismael Burgueño Ruiz, el Alcalde con licencia de Tijuana. Sus acompañantes, que afuera del WTC mostraban letreros de apoyo de distintos municipios, se negaron a responder cómo habían llegado. —¿A quién vienen a acompañar? — se les preguntó mientras hacían fila. —A Ismael —respondió una joven. —Ismael... el Alcalde de Tijuana —añadió otra. —¿Vienen desde Tijuana? —No... —dijo una mujer mayor y tras soltar murmullos entre ellas decidieron guardar silencio, hasta que fueron trasladadas a la sala B donde lanzaron porras al exalcalde de Tijuana. Con Alfredo Álvarez, ex Secretario de Gobierno de Baja California, llegaron entre 100 y 150 personas, de acuerdo con su propio conteo. Aseguraron que viajaron en avión este mismo lunes desde Baja California sólo para apoyar al aspirante y que regresarían el mismo día. Cuestionado sobre el origen de los recursos para el traslado, el ex funcionario del Gobierno de Marina del Pilar Ávila dijo que llegaron por sorpresa, que él solo los convocó, pero desconoce cómo financiaron su traslado. Luego llegó el ex priista Fernando Castro Trenti, hoy Diputado con licencia de Morena, quien aprovechó su apodo de “El Diablo” para uniformar a sus seguidores con jerseys con su sobrenombre y diademas con un par de cuernos.

La porra del ex priista Fernando Castro Trenti, hoy diputado con licencia de Morena, portó diademas con un par de cuernos. ( )