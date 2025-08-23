Con segunda autorización de Semarnat, mina de Oroco Corp en Choix entra en nueva etapa: Mario Zamora

MÉXICO._ El Diputado federal Mario Zamora Gastélum celebró la segunda autorización otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a la empresa Oroco Corp, a través de su filial Xochipala Gold, para avanzar en la segunda etapa de exploración minera en la sierra de Choix, Sinaloa.

El legislador destacó que se trata de un paso histórico para atraer inversión y generar desarrollo en la región serrana.

La resolución oficial, contenida en el Oficio No. SRA/DGIRA/DG-05261-25, avala obras como habilitación de un campamento; la construcción de 13.47 kilómetros de nuevos caminos; y barrenación y toma de muestras con un horizonte de ejecución de cuatro años.

De acuerdo a un comunicado, el documento resolutivo establece también la obligación de aplicar medidas de mitigación ambiental, como la reforestación con especies nativas, el uso de ruido controlado para el ahuyentamiento de fauna y la instalación de material impermeable para evitar filtraciones al subsuelo durante las perforaciones.

“Esta segunda autorización de Semarnat significa certidumbre para la inversión y confianza para que Sinaloa se convierta en un referente de minería responsable. En Choix se abre una oportunidad única para generar empleos bien pagados, detonar servicios locales y darle a la sierra la oportunidad de desarrollarse”, afirmó Zamora Gastélum.

El Diputado federal recordó que en meses pasados sostuvo reuniones en Vancouver, Canadá, con directivos de Oroco Resource Corp y de la firma financiera Canaccord Genuity Corp, logrando respaldo económico para consolidar el proyecto Santo Tomás, que representa una inversión estimada de más de mil millones de dólares en su fase inicial.

“Hoy los avances son concretos: tenemos la autorización de Semarnat y tenemos el respaldo de inversionistas. Ahora corresponde dar seguimiento puntual para que este desarrollo se lleve a cabo con responsabilidad social, respeto al medio ambiente y beneficios reales para las familias sinaloenses”, agregó.

Zamora Gastélum subrayó que el impacto regional será inmediato con la generación de empleos en construcción de caminos, barrenación y servicios asociados como transporte, alimentación y hospedaje, lo que permitirá dinamizar la economía de Choix y municipios vecinos.

Finalmente, reiteró su compromiso de seguir gestionando desde la Cámara de Diputados condiciones de certeza jurídica y apoyo institucional para que este tipo de proyectos estratégicos transformen el potencial de Sinaloa en bienestar tangible para la gente.