Con video, familia de Ernesto Ruffo desmiente riqueza del ‘rey del huachicol’

La familia de Ernesto Ruffo Appel, ex Gobernador de Baja California, difundió la mañana del 12 de agosto un video con imágenes del inmueble en el que habitaba el político panista antes de su detención, un departamento de 68 metros cuadrados ubicado en el municipio de Ensenada, Baja California, con el que buscó contrastar su nivel de vida con la imputación por presunto huachicol fiscal que lo mantiene recluido desde hace casi un mes.

El material audiovisual, de un minuto con 30 segundos de duración, presenta distintos ángulos de la vivienda y una camioneta Renault Duster estacionada en el sitio.

Una voz en off introduce la ubicación del domicilio y describe las características del espacio en el que residía el ex Mandatario estatal.

“En el municipio de Ensenada, Baja California, se encuentra el hogar donde vive Ernesto Guillermo Ruffo Appel, ex Alcalde de Ensenada y ex Gobernador de Baja California”, señala la narración del video.

La misma voz detalla que el departamento forma parte de la antigua casa de los padres del ex funcionario y que cuenta con una habitación con baño, cama, un par de sillones y una mesa que también funcionaba como espacio de trabajo, mobiliario que la producción califica como lo necesario para su vida cotidiana.

El video incluye testimonios de vecinos y comerciantes de la zona.

“Él pasaba todos los días caminando, era muy amable, un señor muy sencillo”, refiere una vendedora de frutas y legumbres.

Otro entrevistado, identificado como dueño de un local, expresó un mensaje de respaldo: “Le mando un fuerte abrazo y que tenga confianza en que va a salir bien, que no se desespere”.

La grabación cierra con una interrogante dirigida al espectador: “¿Es esta la vida de un hombre acusado de ser el artífice de una red de huachicol fiscal?”.

La difusión del material se suma a la estrategia de comunicación desplegada por el entorno familiar y político del ex Gobernador desde su detención, ocurrida el 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California.

Ruffo Appel fue vinculado a proceso el 23 de julio, junto con otras siete personas, por delincuencia organizada, contrabando y un delito en materia de hidrocarburos, y permanece interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

La Fiscalía General de la República ha descrito el entramado investigado como la mayor red de contrabando de hidrocarburos operada por vía férrea detectada en el País, con una imputación formal por 166 millones 466 mil 735.26 pesos y un daño a la hacienda pública que la institución busca acreditar por encima de los 4 mil millones de pesos.

La indagatoria señala al ex Mandatario estatal como socio de la empresa Ingemar, S.A. de C.V., a la que atribuye la importación de petrolíferos con declaraciones aduanales que reportaban volúmenes inferiores a los realmente transportados.

En paralelo, Verónica Ruffo, hija del ex Gobernador, encabeza el Comité Plural por la Liberación de Ernesto Ruffo, integrado por más de 44 personas y anunciado el 5 de agosto en la Ciudad de México, cuyo objetivo es que el proceso penal se lleve en arresto domiciliario.

La agrupación anunció que acudirá al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares.

La FGR ha rechazado que el caso constituya una persecución política y ha sostenido que la investigación se realizó con apego al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de las personas imputadas.

La institución ministerial precisó que las indagatorias continúan para identificar a otros posibles integrantes de la estructura criminal.