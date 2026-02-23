Con voz entrecortada, Secretario de Defensa da el pésame a familiares de militares muertos en operativo contra ‘El Mencho’

“Aprovecho, primero, para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida. Y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa”, dijo.

Con la voz entrecortada y la mirada cabizbaja, el general reconoció al personal militar que participó en el operativo, el cual tenía como objetivo la detención de “El Mencho” y que culminó en su abatimiento.

El Secretario de la Defensa Nacional, el General Ricardo Trevilla Trejo, dio el pésame a los familiares de los militares que murieron durante el operativo para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El General Trevilla defendió el éxito de la operación contra “El Mencho” afirmando que, si bien se podía ver desde muchas ópticas, los elementos militares “cumplieron su misión”.

“¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda”, concluyó el Secretario de Defensa.

Las declaraciones del militar se dieron luego de que explicara, durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, los detalles del operativo para detener a Nemesio Oseguera.

Trevilla señaló que los militares se encontraron con una célula de criminales fuertemente armada, cuya misión era proteger a “El Mencho”, por lo que se desataron diversos enfrentamientos.



Mueren 25 agentes de la Guardia Nacional y un militar

Dichas confrontaciones resultaron en la muerte de al menos un militar y 25 integrantes de la Guardia Nacional, según detalló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“En cobardes ataques, después de la acción para la detención de ‘El Mencho’, se registraron 27 agresiones contra la autoridad”, indicó.

De esas agresiones, seis se registraron en Jalisco, donde fallecieron 25 agentes de la Guardia Nacional, un custodio y un elemento de la Fiscalía General del Estado.

Por su parte, Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, informó que al menos un militar murió y dos más resultaron heridos.

En tanto, al menos 30 presuntos integrantes del crimen organizado también murieron en Jalisco.