Conade pagará becas a deportistas y no impugnará sentencias; apoyos no serán condicionados, dice Rommel Pacheco

El titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, aseguró que cumplirá con el pago de las becas para los deportistas, pues aseguró que “nunca hemos condicionado los apoyos” para que los deportistas abandonen sus procesos legales.

En un video en redes sociales, el funcionario indicó que en los últimos días se especuló que las becas están siendo condicionadas para que los atletas abandonen sus procesos a los que tienen derecho.

“Esta información es completamente falsa, quiero ser muy claro: Conade no les pide desistir de sus demandas, cuando asumí la dirección me encontré con circunstancias que han afectado algunos deportistas. Como alguien que conoce de cerca las necesidades y retos de los atletas, mi prioridad ha sido y seguirá siendo garantizar apoyos justos y transparentes”, añadió Pacheco.

Aclaró que están buscando “todo lo posible” para que las resoluciones a los deportistas “lleguen lo más rápido”.

“Queremos garantizar que situaciones como estas no se repitan en el futuro, por ello, próximamente presentaremos el Centro de Atención Integral al deportista de alto rendimiento, un espacio dedicado para asesorarlos y acompañarlos en temas de administración, jurídicos con un equipo especializado y sensible a sus necesidades”, aclaró.

Presentarán reglas de operación para 2025

Con el objetivo de establecer un nuevo esquema escalonado de becas para evitar cualquier descenso abrupto en los montos, Pacheco afirmó que presentará cambios en las reglas de operación para el siguiente año.

“Incluimos nuevos apoyos en formación, desarrollo y alto rendimiento. (...) Juntos estamos construyendo una nueva etapa para el deporte de México. Mi compromiso será defender a nuestros deportistas, apoyar su desarrollo, trabajar por un México en donde el deporte sea una prioridad nacional”, señaló.

Por último, hizo un llamado a los atletas y a la sociedad en general a “no caer en discurso que buscan en dividirnos por intereses particulares”.

Conade no impugnará resoluciones

Más tarde, en un comunicado, la Conade, cumplirá las resoluciones que emita el juez.

“En el ánimo de no alargar este proceso, Conade tomó la decisión de no impugnar las sentencias ya emitida por el juez. Recurso legal al que tendría derecho la institución. Con el fin de agilizar el cumplimiento del proceso, tanto en lo casos que ya cuentan con una resolución del juez como en los que aún no la tienen, el director general de Conade se reunirá con las autoridades judiciales federales para solicitarles una pronta resolución a favor de los deportistas”, destacó la comisión.

Ex titular de Conade fue acusada de irregularidades

La extitular de Conade, Ana Gabriela Guevara, fue acusada de presuntas irregularidades y actos de corrupción en su gestión.

Pues los deportistas denunciaron la falta de apoyos para competir en contiendas.

El ex Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en un mañanera que no tenía pruebas de que Guevara, haya incurrido en actos de corrupción.

“Yo apoyo a Ana Gabriela Guevara, la considero una buena servidora pública, promotora del deporte y eso es lo que puedo comentar. No tengo pruebas de que ella haya cometido un acto de corrupción, no tengo prueba”, expresó.