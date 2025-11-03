$!Conago exige se actúe ‘con firmeza’ para encontrar a asesinos intelectuales de Manzo

“Las y los gobernadores que integramos la Conago hacemos un llamado a mantenernos unidos frente a la delincuencia, sin distinciones políticas ni ideológicas. Reiteramos nuestro respaldo a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en las acciones que encabeza para garantizar la justicia y la seguridad de todas y todos los mexicanos”, indicaron los mandatarios estatales en un posicionamiento público.

La Conferencia Nacional de Gobernadores expresó “su más enérgica condena por el cobarde homicidio” del Alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, Alcalde de Uruapan, además de que manifestó “su profunda solidaridad con su familia y con el pueblo de Uruapan”.

“Asimismo, expresamos nuestra solidaridad con el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y con el pueblo michoacano en este momento sensible. Como lo expresó el propio Alcalde Manzo en vida, la unión y la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno son esenciales para enfrentar con firmeza y eficacia a la delincuencia organizada. Hoy, más que nunca, ese llamado cobra fuerza y sentido”, agregaron los miembros de la Conago.

“Exigimos el castigo pleno y expedito a los responsables y justicia por el cobarde asesinato. Demandamos a las autoridades competentes que realicen las investigaciones con total diligencia, identifiquen y sancionen a quienes atentaron contra la vida de un servidor público y garanticen protección a la sociedad en su conjunto. México necesita unidad, fortaleza institucional y trabajo conjunto. Hoy y siempre, cerramos filas por la paz”, finalizaron los mandatarios estatales.

Los gobernadores que firmaron el posicionamiento público fueron: María Teresa Jiménez Esquivel (Aguascalientes); María Eugenia Campos Galván (Chihuahua); Esteban Alejandro Villegas Villarreal (Durango); Jesús Pablo Lemus Navarro (Jalisco); Samuel Alejandro García Sepúlveda (Nuevo León); Mara Lezama Espinosa (Quintana Roo); Javier May Rodríguez (Tabasco); y, Marina del Pilar Avila Olmeda (Baja California).

Además de Victor Manuel Castro Cosío (Baja California Sur); Clara Marina Brugada Molina (Jefa de Gobierno de la Ciudad de México); Libia Dennise García Muñoz Ledo (Guanajuato); Delfina Gómez Álvarez (Estado de México); Salomón Jara Cruz (Oaxaca); José Ricardo Gallardo Cardona (San Luis Potosí); Américo Villarreal Anaya (Tamaulipas); y, Joaquín Jesús Díaz Mena (Yucatán).

También Layda Elena Sansores San Román (Campeche); Manolo Jiménez Salinas (Coahuila); Evelyn Cecia Salgado Pineda (Guerrero); Margarita González Saravia Calderón (Morelos); Alejandro Armenta Mier (Puebla); Rubén Rocha Moya (Sinaloa); Lorena Cuéllar Cisneros (Tlaxcala); Eduardo Ramírez Aguilar (Chiapas); Indira Vizcaíno Silva (Colima): Julio Ramón Menchaca Salazar (Hidalgo); Miguel Ángel Navarro Quintero (Nayarit); Mauricio Kuri González (Querétaro); Alfonso Durazo Montaño (Sonora); Norma Rocío Nahle García (Veracruz); y, David Monreal Ávila (Zacatecas).