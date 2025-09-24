$!Conagua detecta cerca de 59 mil inconsistencias en concesiones de agua; falsificación de títulos, entre irregularidades

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) identificó 58 mil 938 irregularidades en los títulos de concesiones de agua en México tras una revisión que comenzó a raíz de haber encontrado inconsistencias iniciales.

En conferencia matutina, el organismo informó sobre la revisión de cada uno de los 536 mil títulos que se encuentran en su registro. Señaló que, hasta la fecha, se han revisado 482 mil títulos.

Las incidencias más recurrentes encontradas por la Conagua en los casi 59 mil casos incluyen:

- Títulos sin certeza en la fecha de vigencia.

- Presunta falsificación o duplicidad de títulos.

- Uso diferente al que el título fue concesionado.

- Coordenadas de ubicación erróneas o que no corresponden con el lugar de expedición del título.