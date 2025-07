Conceden a Julio César Chávez Jr. suspensión de plano, pero no evitaría ser detenido

Un juez federal concedió a Julio César Chávez Júnior una suspensión de plano para que las autoridades respetaran el procedimiento penal, pero que no evitaría ser detenido cuando regrese a México.

El recurso presentado en Mexicali fue para evitar la ilegal privación de la libertad, detención, retención o incomunicación por parte de la Fiscalía General de la República u otras dependencias federales.

“Se CONCEDE al quejoso la SUSPENSIÓN DE PLANO para que de inmediato cese todo ataque a la libertad fuera de procedimiento e incomunicación, golpes, tormentos, malos tratos, o cualquier otro que sea cruel, inhumano, degradante o que atente contra la vida e integridad del quejoso y demás actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y los instrumentos internacionales mencionados. Para el debido cumplimiento de esta suspensión, las autoridades responsables bajo su más estricta responsabilidad, de inmediato deberán abstenerse de llevar a cabo cualquier acto que implique lo anterior”, señaló el acuerdo.

Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Mexicali, Baja California, dictó la suspensión contra el boxeador a partir la investigación realizada por la Fiscalía General de la República desde 2019 por el delito de delincuencia organizada, particularmente por tráfico de armas y tráfico de drogas.

En su resolución, el juez federal descartó impedir que Chávez Carrasco fuera detenido, una vez deportado a México, con base en la orden de aprehensión librada en su contra, para que fuera respetado el procedimiento penal y el boxeador fuera entregado a las autoridades mexicanas competentes.

Ayala Gutiérrez señaló que, en caso de estar detenido en México, Chávez Carrasco fuera puesto a disposición del Ministerio Público, y en caso de que le ejecutara la orden de aprehensión que pesaba en su contra, fuera puesto a disposición del juez responsable de la causa.

“Todo lo anterior es así, salvo que se trate del cumplimiento de una orden de aprehensión librada por autoridad judicial, caso en que deberá ponerlo de inmediato a disposición de la misma”, indicó el titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Mexicali.

El fallo fue dictado en un amparo presentado el viernes 4 de julio de 2025, por un abogado, en nombre de Chávez Carrasco, e implicaba que en el momento en que el boxeador fuera deportado, la FGR podría ejecutarle la orden de captura y trasladarlo a un penal federal.

Ayala Gutiérrez dio un plazo de tres días para que Chávez Carrasco, aún detenido en Estados Unidos, manifestara si ratificaba o no esta demanda de amparo, y de no hacerlo así, se tendría por no presentado su recurso legal.

En ese mismo plazo, el juez federal pidió al boxeador dar fe de lesiones a simple vista, en caso de haberlas, y que le interrogaran para que informara si estaba siendo torturado y, de ser así, qué tipo de tortura estaba sufriendo.

El impartidor de justicia también estableció un plazo de cinco días a su abogado para aclarar si este amparo lo presentó por error en Mexicali, ya que en el escrito de demanda señaló que estaba dirigido a los juzgados del Primer Circuito, es decir, de la Ciudad de México.

“En la misma data, de manera electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación [PJF], a través del módulo para presentación de demandas, ha presentado diversas demandas de amparo, en varios juzgados de distrito del país”, detalló el acuerdo de Ayala Gutiérrez.