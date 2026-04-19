Conceden amparo a ‘El Güero’ Palma para recibir atención médica inmediata en el Altiplano

Héctor “El Güero” Palma, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, obtuvo una suspensión de oficio y de plano para que autoridades penitenciarias le otorguen de inmediato atención médica integral, luego de que un juez federal determinó que su estado de salud se encuentra en riesgo grave.

El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México resolvió conceder la medida cautelar al advertir que la falta de atención médica en el Centro Federal de Reinserción Social Número Uno “Altiplano” compromete “gravemente su dignidad e integridad personal del quejoso, llegando a constituir una manera de tortura y malos tratos”.

El amparo indirecto, con número de expediente 442/2026, fue promovido por Palma el 16 de abril por la omisión de brindarle atención médica adecuada en el penal, y un día después, el viernes, el juez determinó otorgar la suspensión de oficio y de plano.

En su resolución, el juzgador ordenó que “de inmediato se otorgue al quejoso el servicio médico, tratamientos y medicamentos que necesite acorde con el estado e historial clínico que presente”, luego de que en la demanda se expuso que Palma enfrenta padecimientos graves sin atención oportuna.

Según el documento judicial, la parte promovente señaló que desde el 13 de abril el quejoso fue ignorado “de manera dolosa en área de salud”, pese a que presenta un cuadro delicado derivado de tres hernias discales que afectan el nervio ciático, lo que le provoca dolores intensos en la espalda y el pecho, además de insomnio y molestias que se extienden desde el glúteo hasta la pierna.

Asimismo, se indicó que Palma fue diagnosticado con cáncer de piel y que requiere revisiones periódicas en la Ciudad de México, en el Hospital de Cancerología, sin que haya sido trasladado a dichas valoraciones desde hace aproximadamente dos años.

El juzgado también ordenó notificar de inmediato a las autoridades responsables y les requirió informar, en un plazo de 24 horas, sobre el cumplimiento de la medida cautelar, debiendo presentar pruebas documentales. Además, advirtió que en caso de incumplimiento podrán ser sancionadas conforme al artículo 262 de la Ley de Amparo.

Como parte del procedimiento, se comisionó a un actuario para acudir al penal del Altiplano, donde deberá notificar personalmente al quejoso, verificar su estado físico y requerirle que ratifique la demanda de amparo.

Héctor Palma, de 65 años, ha pasado cerca de 30 años en prisiones de Estados Unidos y México. En mayo de 2023, un juez federal ordenó su liberación tras diversos procesos relacionados con narcotráfico; sin embargo, agentes de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron una nueva orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

Ese mismo año, un juez penal le dictó auto de formal prisión por el asesinato del profesor Juan Pablo de Tavira, ocurrido en noviembre de 2000 dentro de un restaurante del Centro de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, caso por el cual enfrenta un proceso penal cuyo periodo de instrucción contemplaba nueve meses para el desahogo de pruebas.