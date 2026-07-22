Condena SIP asesinato de periodista en Oaxaca y exige frenar violencia contra la prensa

Tras el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, el sexto en México en lo que va de 2026, la Sociedad Interamericana de Prensa condenó el hecho y reclamó a las autoridades acciones urgentes y efectivas para frenar la violencia contra la prensa.

A través de un comunicado, la organización exigió una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer el móvil del crimen, identificar y sancionar a todos los responsables y evitar que este nuevo caso se sume a la persistente impunidad que rodea los ataques contra periodistas en el País.

Indicó que Leyva Aguilar fue atacado por hombres armados este miércoles 22 de julio mientras desayunaba en un establecimiento de comida callejera en el municipio de San Pablo Etla, en Oaxaca. Con este crimen, se eleva a seis el número de comunicadores asesinados en México en 2026, de acuerdo con reportes de prensa.

Reconocido por su columna “El Zumbido del Moscardón”, el periodista analizaba de forma crítica la vida política de Oaxaca y denunciaba hechos de violencia y presuntos vínculos entre el crimen organizado y actores políticos. Horas antes de su asesinato, había publicado un texto en el que abordaba la inseguridad en el estado y la presunta injerencia del crimen organizado en la economía y la política local, según informes periodísticos.

“Este asesinato confirma, una vez más, el clima de extrema vulnerabilidad en el que ejercen su labor los periodistas en México. No se puede permitir que la violencia siga silenciando voces críticas. Exhortamos a las autoridades actuar con celeridad y firmeza para evitar que este crimen quede impune”, expresó Pierre Manigault, presidente de la SIP y titular del grupo Evening Post Publishing Inc., en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos.

La SIP agregó que Leyva Aguilar contaba con una amplia trayectoria en el periodismo y se desempeñó, además, como director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CorTV), según informó la prensa local. Sus opiniones y denuncias eran difundidas en diversos medios locales e independientes, así como en plataformas digitales.

“La reiteración de estos hechos violentos refleja la grave crisis de seguridad y de impunidad que enfrenta el periodismo en México. Es urgente que el Estado adopte medidas efectivas de protección y garantice condiciones reales para el ejercicio libre y seguro de la profesión”, señaló por su parte Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora editorial de la Organización Editorial Mexicana.

La SIP recordó que la semana pasada repudió el asesinato del periodista Josué Martínez Contreras, ocurrido en Puebla, lo que evidencia un patrón alarmante de violencia contra la prensa en el país.

La organización advirtió que México continúa figurando entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y alertó que la persistente impunidad en los crímenes contra periodistas no solo priva de justicia a las víctimas y sus familias, sino que también alimenta la repetición de estos ataques al enviar un mensaje de permisividad frente a la violencia contra la prensa.