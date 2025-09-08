Condenan en EU a 31 años de cárcel a ‘El Chelelo’, integrante de alto rango de Los Zetas, por narcotráfico

Eleazar Medina Rojas, integrante de alto rango del cártel de Los Zetas, fue condenado a 31 años de prisión por conspirar para fabricar y distribuir grandes cantidades de cocaína y mariguana. Además, deberá pagar 26.5 millones de dólares como decomiso, de acuerdo con el Departamento de Justicia.

Medina Rojas, alias “El Chelelo”, de 53 años de edad, fue miembro del grupo criminal compuesto principalmente por exmilitares mexicanos, que comenzó como un brazo armado del Cártel del Golfo y desató una ola de violencia en varios estados de México.

El fiscal Matthew R. Galeott afirmó que Medina Rojas usó “violencia extrema para ascender en las filas de Los Zetas y, como jefe de plaza, se aseguró de que el cártel mantuviera el control sobre las rutas clave de tráfico de drogas utilizadas para introducir cocaína y mariguana en los Estados Unidos”.

“La sentencia de hoy es un poderoso recordatorio de que el Departamento de Justicia perseguirá agresivamente y llevará ante la justicia a los miembros violentos de los cárteles y los hará responsables de la muerte y la destrucción que han causado aquí en Estados Unidos y en el extranjero”, agregó.

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) señaló que durante cuatro años Medina Rojas mantuvo control de las rutas por las que logró introducir más de 3 mil toneladas de drogas por la frontera sur de Texas.

“El trabajo incansable de los agentes de la DEA en Houston desarticuló sus rutas de tráfico de drogas, lo que finalmente condujo a su captura, debilitando a la despiadada organización de narcotraficantes Los Zetas”, afirmó.

Jefe de plaza

El Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró que entre 2006 y 2007 se desempeñó como “jefe de plaza” en Monterrey, Nuevo León, al mando de La Compañía, una alianza entre Los Zetas y el Cártel del Golfo, para cometer actividades de tráfico de drogas y actos de violencia.

“Rojas fue personalmente responsable de la importación de más de 450 kilogramos de cocaína y 90 mil kilogramos de marihuana a los Estados Unidos”, según el comunicado.

La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia colaboró con autoridades de México para garantizar la detención y la extradición de Medina Rojas en julio de 2023.

“Este caso forma parte de la Operación ‘Recuperemos América’, una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la migración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales”, apuntó.