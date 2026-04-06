Conductor mata a cuatro pacientes frente al Hospital Regional del IMSS en el EdoMex

Un conductor que circulaba en presunto estado de ebriedad embistió a varios pacientes que se encontraban en los exteriores del Hospital General Regional 200 del IMSS, en Tecámac, Estado de México.

El saldo preliminar del siniestro reportó cuatro personas fallecidas y siete más lesionadas, según los primeros informes de las autoridades.

El percance se registró este 6 de abril en la zona de acceso al hospital, uno de los de mayor afluencia en el oriente del Estado de México.

De acuerdo con los reportes iniciales, el vehículo particular perdió el control e invadió el área donde derechohabientes del IMSS esperaban en los exteriores de la unidad.

Paramédicos y elementos de Protección Civil acudieron al sitio para atender a los lesionados, en tanto que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acordonó la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

El conductor responsable fue detenido en el lugar del accidente.

Las primeras valoraciones de las autoridades señalaron que el sujeto conducía en aparente estado de intoxicación alcohólica.

La FGJEM abrió una carpeta de investigación para determinar las circunstancias exactas del siniestro y definir la situación jurídica del detenido, una vez concluidos los peritajes de rigor.