$!Confía Sheinbaum en que EU no impondrá aranceles a México debido a tratados comerciales

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó este domingo su confianza en que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, no imponga aranceles a las exportaciones de México a partir del 2 de abril, debido a que, dijo, había tratados comerciales binacionales que exentaban dichos gravámenes, entre ellos el de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el actual T-MEC.

Desde un mitin llevado a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México, la Madataria nacional recordó que, el 4 de marzo, el Presidente de EU impuso impuestos de 25 por ciento a las exportaciones de México a su país; sin embargo, tras una llamada dos días después, se aplazó la medida hasta el 2 de abril.

“En esta ocasión y por la fuerza del pueblo de México nos reunimos para congratularnos porque en la relación con los Estados Unidos, con su gobierno, prevaleció el diálogo y fueron levantadas las tarifas o aranceles que se estaban aplicando a productos que exportamos hacia el vecino país. Repito: es un logro de todas y de todos”, indicó Sheinbaum Pardo ante gobernadores, miembros de su gabinete, funcionarios de todos los niveles de gobierno y ciudadanos provenientes de todo el País.

“Quiero expresarles que somos optimistas, porque ese día, el 2 de abril, el gobierno de Estados Unidos anunció que impondrá aranceles recíprocos a todos los países del mundo; si algún país le cobra por sus exportaciones a Estados Unidos, lo hará también, eso es lo que ellos han dicho”, expresó la Presidenta.

“Nada más que México no está en ese ámbito, pues nosotros desde hace 30 años hemos firmado dos tratados comerciales, con los que se establece que nosotros no tenemos aranceles con ellos, ni ellos con nosotros, es decir, no se tendrían que aplicar a hacerle recíprocos, porque prácticamente no hay aranceles de México hacia los Estados Unidos”.