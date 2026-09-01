Confirma Ejército abatimiento del ‘R5’, líder del Cártel de Los Reyes

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la muerte de Luis Enrique Barragán Chávez, “El Güicho” o “R5”, líder del Cártel de Los Reyes, durante un operativo desplegado la noche del 30 de agosto en el municipio de Tocumbo, Michoacán. Junto con él murió otro presunto integrante del grupo criminal.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que el despliegue derivó de trabajos de inteligencia militar y que los presuntos delincuentes agredieron con disparos a los elementos federales.

“Al repeler el ataque, dos agresores perdieron la vida, entre ellos Luis Enrique ‘N’, alias ‘El Güicho’ o ‘R5’, identificado como líder del Cártel de Los Reyes y principal coordinador de las extorsiones contra productores de aguacate de la región”, expuso el funcionario federal.

Según información oficial, la operación se originó en labores de inteligencia de la XII Región Militar y en ella participaron elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Guardia Civil de Michoacán y la SSPC Federal.

Barragán Chávez fue localizado en la ranchería Rodeo del Pinal, donde se registró el enfrentamiento armado que derivó en su muerte y en la de uno de sus acompañantes.

En el lugar, las fuerzas federales aseguraron dos fusiles automáticos, cartuchos y cargadores de diversos calibres, así como una cuatrimoto.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán se trasladó al sitio para recabar indicios y practicar las diligencias de identificación de los cuerpos, que fueron trasladados al Servicio Médico Forense de la región de Morelia.

El Secretario de Seguridad precisó que Barragán Chávez contaba con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos y que el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de hasta 3 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena, por delitos relacionados con el tráfico de drogas y de armas.

Esa recompensa fue anunciada en agosto de 2025, cuando el Gobierno estadounidense presentó cargos contra cinco dirigentes de Cárteles Unidos.

El Cártel de Los Reyes forma parte de la alianza criminal conocida como Cárteles Unidos y opera principalmente en los municipios de Los Reyes, Peribán, Tingüindín, Tocumbo y Cotija, en el occidente de Michoacán, en los límites con Jalisco y en una de las principales zonas productoras de aguacate del País.

Las autoridades federales señalaron a Barragán Chávez como el principal operador de la extorsión sistemática contra los productores agrícolas de esa región.

La confirmación federal llegó un día después de que el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informara del enfrentamiento durante el operativo y evitara confirmar la identidad de los fallecidos a la espera de las diligencias ministeriales.

El Mandatario estatal detalló que el despliegue de seguridad en Peribán, Los Reyes, Tingüindín, Tocumbo y Cotija para combatir la extorsión en esa zona.

Con la muerte de Barragán Chávez, los dos principales mandos del Cártel de Los Reyes quedaron fuera de operación en menos de un mes.

Alfonso “N”, “Poncho” o “La Quiringua”, fue detenido el 1 de agosto, tras lo cual Barragán Chávez asumió el control de la organización criminal y figuró como su principal sucesor.