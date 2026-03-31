Confirma Fiscalía de Sonora identidad de hijo de la madre buscadora Ceci Flores

La Fiscalía General de Justicia de Sonora (FGJES) confirmó la identidad de Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de Cecilia Flores Armenta —conocida como Ceci Flores—, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, luego de que el Laboratorio de Genética Forense procesara los restos óseos hallados el 24 de marzo de 2026 durante un cateo en un predio ubicado al norte del Ejido Salvador Alvarado, sobre la carretera 26 en Hermosillo, Sonora. La identificación puso fin a una búsqueda de casi siete años que Flores Armenta emprendió tras la desaparición de su hijo.

Sauceda Rocha, quien contaba con 31 años al momento de su desaparición, fue sustraído a la fuerza de su domicilio el 4 de mayo de 2019 por un grupo de hombres armados. En la misma acción también fue llevado su hermano menor, Jesús Adrián, quien regresó con su madre seis días después. Desde entonces, Flores Armenta intensificó su labor de rastreo e impulsó la integración del colectivo, que agrupa a madres y familiares en la búsqueda de personas desaparecidas en distintos estados del país.

La FGJES detalló que el proceso de identificación resultó técnicamente complejo dado el nivel de descomposición de la osamenta, por lo que el laboratorio debió realizar pruebas en múltiples ocasiones. Además de los restos óseos, en el predio —de propiedad de uno de los presuntos responsables del secuestro— se localizaron prendas de vestir, un teléfono celular y 11 casquillos de diversos calibres. La confronta de datos biológicos entre las muestras obtenidas en el lugar y las aportadas por la madre e hijos de la víctima arrojó un resultado coincidente.

“Este esfuerzo científico y tecnológico permitió obtener un perfil genético compuesto de un individuo del sexo masculino, el cual fue confrontado con las muestras biológicas del grupo familiar integrado por la madre e hijos de la persona desaparecida, lo que arrojó un resultado coincidente que confirma la identidad de la víctima”, comunicó la FGJES. La dependencia informó que las investigaciones para determinar responsabilidades siguen su curso y que hasta el 31 de marzo de 2026 hay ocho personas presuntamente relacionadas con el asesinato.

Ante la confirmación, Flores Armenta emitió un mensaje dirigido a su hijo: “Con el corazón destrozado y desde lo más profundo de mi alma hoy tengo que dar una noticia que ninguna madre quisiera dar. Los restos encontrados en días pasados corresponden a mi hijo, Marco Antonio Sauceda Rocha. La prueba de ADN ha confirmado lo que tanto temía y, aunque pasaron los años, nunca estuve preparada para este momento”. La rastreadora añadió: “Hijo, nunca dejé de buscarte, nunca perdí la esperanza de encontrarte, de abrazarte otra vez. Hoy no es un final, es un reencuentro distinto, lleno de dolor, pero también de amor eterno”.

Milagros Valenzuela, hermana de la víctima, expresó que la notificación representa un momento de alivio para la familia tras años de incertidumbre, aunque el dolor persiste. Marco Antonio dejó tres hijos: un joven de 17 años, una adolescente de 13 y un niño de siete años. Flores Armenta señaló que los menores han asumido el proceso con reserva. “Hoy me llevo a mi hijo a casa, no como hubiera querido, quería un hijo completo, pero encontré solo unos huesos”, expresó la activista.

La trayectoria de Flores Armenta en la búsqueda de desaparecidos inició en 2015, cuando comenzó a rastrear a su otro hijo, Alejandro Guadalupe. A lo largo de ese recorrido, solicitó audiencias con el Gobierno Federal, encabezó brigadas de búsqueda en diversos estados y denunció públicamente amenazas a su integridad derivadas de su activismo. La confirmación de la identidad de Marco Antonio se produce en el contexto de una crisis de desapariciones que, según organismos civiles y gubernamentales, afecta a decenas de miles de familias en México.