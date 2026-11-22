El Gobierno de Puebla confirmó el asesinato de Juan Pablo Quintero Navidad, alias “El 25”, identificado como sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero, y de su escolta, un militar retirado, durante un ataque armado registrado el 21 de noviembre de 2026 en el fraccionamiento Lomas de Angelópolis III, en el municipio de Santa Clara Ocoyucan.

La agresión ocurrió alrededor de las 14:00 horas en el bulevar de los Lagos, esquina con el bulevar Morelia, en las inmediaciones del clúster Parque Michoacán, cuando hombres armados interceptaron a las dos víctimas y les dispararon de forma directa antes de huir del lugar. Vecinos escucharon las detonaciones y alertaron a las autoridades, de modo que policías municipales y servicios de emergencia encontraron a los dos hombres con heridas de bala; los paramédicos los declararon muertos minutos después. Los primeros reportes policiales refirieron que los agresores escaparon en una camioneta Volkswagen Taos de color gris y que en el sitio se localizó un arma de fuego. Los agentes acordonaron la zona y establecieron coordinación con la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

José Samuel Aguilar Pala, titular de la Secretaría de Gobernación de Puebla, confirmó ante medios locales la identidad de las víctimas y precisó que un vicealmirante le reportó el atentado. “Junto con él cayó el escolta, un militar retirado, ahí están las investigaciones”, declaró el funcionario estatal. Según Aguilar Pala, al lugar acudieron la FGE, la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, y el Gobierno de Puebla mantiene coordinación con el Gobierno Federal. El funcionario no confirmó que el doble homicidio tenga relación con el narcotráfico y señaló que la indagatoria determinará el móvil.

La FGE registró inicialmente a las víctimas como Juan Pablo “N” y Paulino “N”, ambos originarios de Sinaloa, y no ha confirmado públicamente el parentesco de la primera con Caro Quintero ni sus presuntos vínculos criminales. Las versiones sobre su identidad difieren entre las fuentes: el Gobierno de Puebla lo nombró como Juan Pablo Quintero Navidad, alias “El 25”, de 53 años, mientras que otros reportes lo identificaron como Juan Pablo Quintero Martínez, alias “El Pablito”. La segunda víctima fue identificada de manera preliminar como Paulino Félix Teodoro, aunque algunos reportes la nombraron como Paulino Ortiz Félix Teodoro, y se le atribuyó el papel de escolta del primero. Vecinos del clúster Parque Michoacán señalaron que Quintero Navidad llevaba cerca de cuatro meses residiendo en el desarrollo, se presentaba como notario de la Ciudad de México y salía poco de su vivienda.

Rafael Caro Quintero es señalado como fundador del extinto Cártel de Guadalajara y permanece en Estados Unidos, donde enfrenta un proceso penal en el que un juez fijó el 30 de noviembre de 2026 como plazo para las negociaciones de un posible acuerdo con la fiscalía estadunidense. Sobre el doble homicidio en Lomas de Angelópolis III, la FGE continúa con la recolección de indicios y el trabajo forense, sin que se haya reportado alguna detención. Las autoridades tampoco han establecido de manera oficial un móvil ni han precisado si el ataque guarda relación con grupos delictivos del noroeste del país.