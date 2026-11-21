Según un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), emitido la madrugada del 21 de noviembre de 2026, en el mismo operativo fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, señalado como segundo al mando de esa estructura criminal, y José “N”, identificado como operador financiero del grupo. La dependencia precisó que la localización del presunto capo derivó de la coordinación “entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los Estados Unidos en el marco de la cooperación bilateral con ese país”. Los efectivos ingresaron a un inmueble tras establecer un dispositivo de seguridad en sus inmediaciones y fueron agredidos con disparos de armas de fuego y explosivos. Cerca de la medianoche, los tres detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México y puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes.

Fuerzas especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN) detuvieron en el municipio de Guasave, Sinaloa, a Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”, señalado como jefe de la organización delictiva Beltrán Leyva y uno de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). La captura desató enfrentamientos, incendios y bloqueos carreteros en al menos cuatro municipios del norte del estado.

Los enfrentamientos comenzaron pasadas las 19:00 horas en la zona de Guasavito, donde habría ocurrido la detención, y se extendieron hacia el malecón “María del Rosario Espinoza”. Seguidores del presunto capo incendiaron vehículos, instalaron ponchallantas en distintas calles, quemaron una gasolinera y varias tiendas de conveniencia, y bloquearon accesos carreteros, aparentemente con el propósito de rescatarlo o de impedir su traslado a otra entidad. Durante las acciones hubo ataques desde helicópteros artillados contra células criminales que pretendían liberarlo. Media hora después del inicio de la refriega, el director de Seguridad Pública de Guasave, Juan de Dios López Rubio, llamó a la población a resguardarse en sus casas, y cerca de las 20:00 horas se registraron enfrentamientos en la zona centro de la ciudad. No fueron revelados saldos de muertos ni de heridos en una refriega que se prolongó por varias horas.

Alrededor de las 21:00 horas, el partido de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán fue suspendido por las detonaciones que se escuchaban en el exterior del estadio. La Sedena confirmó bloqueos en los municipios de Ahome, Guasave y Navolato, además de Guamúchil, y las autoridades estatales pidieron a la población evitar la carretera “La Costera” desde Culiacán hacia el norte del estado y no acudir a la ciudad de Los Mochis. Autoridades federales reportaron incidentes armados en Navolato, Los Mochis y Culiacán, así como en las carreteras de conexión con Los Mochis, Angostura y Guamúchil. Cerca de la medianoche circuló en cuentas de redes sociales un video en el que un sujeto con barba y playera negra, presuntamente el detenido, ordenaba detener la resistencia: “Tranquilicen todo por favor ya. Vale madres, están niños, mujeres, gente inocente. Nos tocó ya. Ya se acabó esto”; una hora después el posteo desapareció de una de las cuentas.

Fausto Isidro Meza Flores, de 44 años, nació el 19 de junio de 1982 en la región de Bamoa, en Guasave, y encabezó la estructura conocida como Cártel de Guasave o Cártel Meza Flores, que operó en el norte de Sinaloa, el sur de Sonora y Nayarit. El Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) lo identificó como uno de los principales colaboradores de Alfredo Beltrán Leyva, alias “El Mochomo”, detenido por militares en enero de 2008, y su consolidación como jefe armado coincidió con la ruptura de esa organización con el Cártel de Sinaloa (CDS). El 17 de enero de 2013, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al presunto capo, a siete familiares y a tres empresas establecidas en Guasave: Autotransportes Terrestres, dedicada al transporte de granos; Auto Servicio Jatziry, una gasolinera, y Constructora Jatziry de Guasave.

En 2012, un gran jurado federal presentó cargos contra Meza Flores ante una corte del Distrito de Columbia, acusación ampliada en noviembre de 2019 por conspiración para fabricar y distribuir cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana hacia Estados Unidos, además de cargos por uso y posesión de armas de fuego durante actividades de narcotráfico. El 4 de febrero de 2025, el FBI lo incorporó a su lista de los diez fugitivos más buscados, como el integrante número 533 desde la creación de ese programa, y ofreció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera su captura. En mayo de 2025 pactó con Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, una alianza para disputar el control de Sinaloa a la facción de Los Chapitos, en medio de la guerra interna que estalló tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos. La presión federal contra su estructura continuó durante 2026: el 26 de octubre de ese año, elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) sostuvieron un enfrentamiento en las inmediaciones de Alfredo V. Bonfil, municipio de Sinaloa, donde murieron Jesús González Peñuelas, alias “Chuy González”, y Cesáreo Peñuelas Ruiz, alias “El Profe”, identificados como operadores cercanos al detenido.