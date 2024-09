Los militantes de Morena eligieron a su nueva dirigencia en el Congreso Nacional Extraordinario realizado en la CDMX, en el que Luisa María Alcalde Luján fue electa como presidenta y Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente de la República, como secretario de Organización.

La actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, será quien encabece el partido guinda, luego de que no hubiera otros morenistas que se registraran en la contienda por la presidencia.

En tanto el relevo de Citlali Hernández como secretaria general será Carolina Rangel Gracida, quien fuera titular de la Secretaría de Bienestar del gobierno de Michoacán.

Otro nombre destacado en la renovación del Comité Ejecutivo Nacional es el de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, quien estará a cargo de la secretaría de Organización.

Las aspiraciones del hijo del mandatario fueron respaldadas por diversas figuras de Morena como la ahora exsecretaria general Citlali Hernández; el gobernador de Zacatecas, David Monreal; el senador Higio Martínez e, incluso, por su propio padre.

“José Ramón, según me han manifestado, no va a trabajar en el Gobierno; Gonzalo, tampoco; Andrés sí, pero no en el Gobierno, él va a participar en Morena, quiere ayudar a consolidar Morena”, señaló el presidente el pasado 9 de septiembre.

Otros cargos que se renovaron en Morena

En el Congreso Nacional Extraordinario también se eligieron a los nuevos titulares de las secretarías de Finanzas, Jóvenes, Comunicación, Mexicanos en el Exterior, Artes y Cultura y Movimientos Sociales.

La secretaría de Finanzas estará encabezada por Ivan Herrera Zazueta, quien fuera jefe de la Oficina de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México.

En tanto en la secretaría de Jóvenes estará al frente Aaron Enríquez Garcia y en la de Comuniación estará Camila Martínez Gutiérrez, que fue candidata a la diputación local del Distrito 18 en CdMx.

Manuel Alejandro Robles Gómez será el secretario de Mexicanos en el Exterior; Arturo Martínez Núñez el de Artes y Cultura, y Manuel Zavala Salazar el de Movimientos Sociales.