Confirman bloqueos carreteros en al menos 18 estados del País

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga confirmó esta mañana de lunes que mantienen bloqueos en carreteras de al menos 18 entidades de México.

En un comunicado emitido hoy, confirman bloqueos en Ciudad de México y su área metropolitana, Estado de México, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Chihuahua, Colima, Jalisco, con varias carreteras bloqueadas.