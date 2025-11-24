Confirman bloqueos carreteros en al menos 18 estados del País

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga confirmó esta mañana de lunes que mantienen bloqueos en carreteras de al menos 18 entidades de México.
En un comunicado emitido hoy, confirman bloqueos en Ciudad de México y su área metropolitana, Estado de México, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Chihuahua, Colima, Jalisco, con varias carreteras bloqueadas.
Otros estados con al menos una vía cerrada son Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Guerrero, Morelos, Zacatecas, Aguascalientes y Coahuila.
También anuncian que mantienen bloqueo en la aduana de Nogales, en Sonora.
Sinaloa no es mencionado por la Canacar, sin embargo, aquí están bloqueos intermitentes por la toma de casetas en Culiacán, Guasave, Angostura y Ahome.
Esta es la lista de bloqueos en el País que están confirmados al momento:
CARRETERAS
Ciudad de México y Área Metropolitana
* México-Pachuca: km 28 (San Cristóbal Ecatepec) y km 44 (Tizayuca).
* México-Puebla: km 67 (Río Frío).
* Arco Norte: km 112 (cerca de Atlacomulco) y km 156 (Hidalgo).
* Peñón-Texcoco: entrada y salida a la autopista.
* Autopista Urbana Norte (Naucalpan).
Estado de México
* México-Toluca a la altura de Lerma.
* Chamapa-Lechería.
* Toluca-Naucalpan (La Marquesa).
* Peñón–Texcoco.
* Teoloyucan- Jaltenco, al cruce con el Circuito Exterior Mexiquense (bloqueos intermitentes).
* México-Querétaro caseta de Tepotzotlán (carril de baja afectado).
Puebla
* Autopista Puebla-Veracruz (Esperanza y Acatzingo).
* Puebla-Orizaba (Cruce Ciudad Serdán).
* Puebla-Córdoba (Acatlán de Osorio).
* México-Puebla, Km. 19, dirección CDMX (reducción de carriles).
Veracruz
* Xalapa-Veracruz (km 90, Plan del Río).
* Córdoba-Veracruz (Cuitláhuac).
* Autopista Puebla-Veracruz (cerca de Orizaba).
Michoacán
* Autopista Siglo XXI (Felipe Carrillo Puerto y Las Cañas).
* Morelia-Lázaro Cárdenas (Zitácuaro).
* Autopista de Occidente Km. 037.
* Ecuandureo autopista de occidente México-Guadalajara.
* Zinapécuaro autopista de cuota 15D, Atlacomulco-Zapotlanejo.
* Carretera federal 15, Villamar-Jiquilpan.
* Venustiano Carranza, carretera federal 110 Sahuayo/La Barca.
Guanajuato
* Silao-Irapuato (Salida a León).
* Querétaro-Salamanca (cerca de Celaya).
* San Luis de La Paz, carretera federal 57.
* Pénjamo carretera federal 90.
Hidalgo
* Arco Norte (km 112 y km 156).
* México-Pachuca (km 44).
* México-Tuxpan, Libramiento Tulancingo - Nuevo Necaxa, km 84+700.
* Carretera Libre México-Pachuca, Tecámac, a la altura de San Pedro Pozohuacan.
Chihuahua
* Caseta de Saucillo.
* Caseta de Camargo.
* Caseta de Jiménez.
* Caseta de Savalza.
* Caseta de Sacramento.
Colima
* Armería–Manzanillo, autopista 200D.
* Tecomán–Colima, Carretera Federal México 110.
* Colima–Guadalajara, autopista 54D.
* Macro libramiento de Guadalajara, autopista 80D.
Jalisco
* Zapotlanejo-San Juan de Los Lagos, autopista 15D.
* Zapotlanejo–Atlacomulco, autopista 15D.
* Guadalajara-Tepic, autopista 15D.
Otros estados con bloqueos carreteros confirmados
➢ Querétaro: Autopista 57 (Palmillas y Bernal) realizan bloqueo intermitente.
➢ San Luis Potosí: Matehuala y Rioverde.
➢ Tamaulipas: Ciudad Victoria y Reynosa.
➢ Nuevo León: Linares y Sabinas Hidalgo.
➢ Guerrero: Autopista del Sol (Chilpancingo y Paso Morelos).
➢ Morelos: Cuernavaca (Tres Marías).
➢ Zacatecas: Caseta de cobro Calera, Km 026+850 de la carretera Zacatecas-Durango.
➢ Aguascalientes: Carretera 45 norte, San Francisco de los Romos.
➢ Coahuila: Carretera federal 40D, Saltillo dirección Monterrey, Km20.
ADUANAS
Sonora
Aduana de Nogales