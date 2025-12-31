Confirman primer caso de gusano barrenador en Tamaulipas

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmaron este 31 de diciembre la detección del primer caso del gusano barrenador del ganado en Tamaulipas.

El hallazgo se localizó a aproximadamente 317 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, lo que representa el punto de infección activo más septentrional registrado hasta el momento en territorio mexicano.

De acuerdo con el reporte técnico del USDA, la infección fue identificada en un ternero de seis días de nacido, el cual presentaba una lesión en la zona umbilical.

El caso se detectó en una zona de pastoreo y sin presencia de ganado en tránsito, situación que permite presumir una transmisión local de la plaga.

Esta condición incrementa la preocupación sanitaria, pues sugiere que el parásito no fue movilizado por transporte humano, sino que se encuentra presente en el ecosistema regional.

La detección en Tamaulipas resulta crítica para el sector pecuario, ya que el Estado cuenta con permisos vigentes para la exportación de bovinos en pie hacia Estados Unidos.

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas señaló que este evento podría frenar las expectativas de que el Gobierno de Estados Unidos reanude la importación de reses mexicanas.

A diferencia de este caso, los brotes registrados en Nuevo León durante el mes de noviembre del mismo año no afectaron el estatus de exportación, debido a que dicha entidad perdió sus permisos comerciales desde el año 2023.

Respecto al avance de la plaga, México acumula un total de 13 mil 035 casos del gusano barrenador desde que se detectó su ingreso al País en noviembre de 2024.

Ante la emergencia, las autoridades de ambos países inauguraron en noviembre de 2025 una planta dispersora de moscas estériles en Tamaulipas, infraestructura diseñada específicamente para combatir la propagación biológica del parásito en la zona norte de la República.

El bloqueo comercial mantenido por el Gobierno de Donald Trump ha generado distorsiones en el mercado cárnico, elevando los precios al consumidor por la escasez de oferta y reduciendo las operaciones de las plantas empacadoras en Estados Unidos.

A pesar de que el estado de Texas solicitó formalmente a finales de octubre de 2025 la reapertura de las fronteras para la temporada de engorda, el USDA ha decidido mantener las restricciones vigentes para evitar la introducción de la larva en su territorio.

Finalmente, el Senasica mantiene medidas restrictivas adicionales, como la prohibición impuesta en noviembre de 2025 que impide a Nuevo León recibir ganado proveniente del sureste del país.

Esta determinación busca blindar la zona fronteriza y evitar que la movilización de animales acelere la dispersión de la plaga hacia el mercado norteamericano, en un contexto de alta presión económica y sanitaria para los productores nacionales.