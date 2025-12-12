Confirman primer caso de influenza H3N2 subclado K en México, en medio del incremento de casos en EU y Europa

La Secretaría de Salud informó este viernes que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) confirmó el primer caso de influenza A H3N2 subclado K en el país, en un contexto donde se registra una mayor presencia de este subtipo en Canadá y Estados Unidos, así como una circulación amplia en Europa y Asia.

El caso corresponde a una persona que, de acuerdo con la dependencia, “respondió al tratamiento ambulatorio con medicación antiviral y se encuentra ya recuperado”.

El pasado 8 de diciembre, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) llamó a los países de las Américas a “ajustar sus planes de preparación y organización de los servicios de salud ante el avance de la temporada de mayor circulación de influenza y otros virus respiratorios en el hemisferio norte”.

En su alerta epidemiológica, la OPS señaló que la combinación de vacunación, vigilancia, preparación hospitalaria, diagnóstico oportuno, tratamiento y medidas preventivas personales será clave “para reducir la carga de enfermedad, proteger a las poblaciones más vulnerables y evitar una posible sobrecarga de los sistemas sanitarios”.

La Organización reportó que la actividad de influenza continúa en ascenso a nivel global y que, en América del Norte, se registra un incremento sostenido. Destacó que en Canadá y Estados Unidos hay una mayor presencia del subtipo A(H3N2), “incluido un crecimiento progresivo del subclado K, ya detectado ampliamente en Europa y Asia”.

También precisó que la influenza afecta principalmente a personas mayores y que el subclado K “no había sido detectado en Sudamérica” hasta principios de noviembre.

En la actualización de este viernes, la Secretaría de Salud señaló que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) mantiene “un monitoreo y análisis permanente que permite la detección oportuna de cualquier eventual caso, como parte de las acciones preventivas en materia de salud pública”.

La Secretaría precisó que esta variante “presenta características similares a las de la influenza estacional que circula cada año; su manejo clínico es el mismo y la principal medida de prevención es la vacunación”. Añadió que, por ello, “no representa un motivo de alarma para la población”.

Apenas ayer jueves, la Secretaría de Salud había señalado que el subclado K “actualmente se encuentra en Europa y Estados Unidos” y que hasta ese día “no ha sido identificado en México”.

La dependencia reiteró su llamado a la población para acudir a los lugares de vacunación. Exhortó a aplicarse “las vacunas correspondientes a la temporada invernal, particularmente contra influenza, Covid-19 y neumococo, de acuerdo con el esquema que les corresponda”.

Resaltó que estas dosis “son efectivas para reducir riesgos, prevenir complicaciones e internamientos y proteger la salud, especialmente de niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades”.

La Secretaría también recordó que, en caso de confirmar influenza, se recomienda atenderse de forma temprana y, cuando sea necesario, recibir “tratamiento antiviral estándar”, además de usar cubrebocas y mantener medidas de aislamiento.

Finalmente, la institución indicó que continuará con la vigilancia epidemiológica activa y reafirmó su compromiso de informar “de manera oportuna, clara y transparente sobre cualquier actualización relevante”.