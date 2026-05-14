$!Confirman que grupo delictivo de CDMX y Edomex ejecutó asesinato de Ximena y José, colaboradores de Brugada

A un año de los hechos, Pablo Vázquez recordó que el crimen contra los dos colaboradores de la Jefa de Gobierno implicó una operación que “requirió planeación, organización y una importante inversión de recursos humanos y económicos”.

Durante la conferencia encabezada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, junto con el Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, y la Fiscal de Justicia, Bertha Alcalde, se informó que la investigación continúa abierta, es prioritaria y se mantiene bajo absoluto sigilo debido a la complejidad de la estructura criminal involucrada.

Autoridades de la Ciudad de México confirmaron este jueves que, según los indicios reunidos durante casi un año de investigación, la operación en la que fueron asesinados Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, el 20 de mayo de 2025 en la colonia Moderna, fue ejecutada por un grupo delictivo con presencia en la capital y el Estado de México, y señalaron que no se descarta la hipótesis de que dicha organización haya sido contratada para cometer el doble homicidio.

El Secretario detalló que el 20 de agosto de 2025 se ejecutaron 11 cateos en Gustavo A. Madero y Xochimilco, así como en los municipios mexiquenses de Otumba y Coacalco, lo que permitió la detención de 13 personas.

Gracias al análisis de inteligencia, la revisión de videovigilancia y la intervención coordinada de autoridades federales, se identificaron a personas relacionadas directamente con los hechos, así como las rutas de escape y los movimientos fuera de la ciudad.

Explicó que desde el día de los asesinatos se conformó un grupo interinstitucional entre dependencias federales y locales, que ha sesionado semanalmente para dar seguimiento a las distintas líneas de investigación.

Según la información revelada en la conferencia, seis de ellas tuvieron participación material en el ataque, mientras que una más habría fungido como parte activa de la célula de ejecución y se perfilaba como autor material si el crimen se hubiera cometido el 14 de mayo, fecha originalmente prevista antes de que un cambio de rutina en una de las víctimas obligara a reprogramar el asesinato para el día 20.

El resto de los detenidos desempeñó funciones de planeación, apoyo logístico y encubrimiento. Entre estas tareas mencionó conseguir vehículos, obtener placas falsas, adquirir y recargar teléfonos desechables utilizados durante la operación y facilitar medios para deshacerse de automóviles e indicios.

De acuerdo con la relatoría oficial, a partir del 26 de agosto de 2025 se realizaron nuevas detenciones, como la de Isaí “N” en Xochimilco, presunto integrante de la célula de ejecución, y la de Jaciel N, capturado el 1 de octubre en Coacalco, identificado como miembro de una célula criminal dedicada al narcomenudeo y a la extorsión.

También fueron arrestados Wendy “N” y Dylan “N”, vinculados con actividades logísticas y financieras de la estructura. El 15 de enero de 2026 se ejecutó un cateo en un inmueble del Estado de México que habría sido sede de actividades sustantivas de planeación y resguardo de vehículos utilizados en el ataque. Finalmente, el 21 de febrero fue detenida Jocabed “N”, quien se ocultó en la localidad de Los Aztecas, en el municipio de Mante, Tamaulipas, después de los cateos del 20 de agosto.

En total, la investigación ha derivado en la captura de 18 personas. Vázquez añadió que uno de los integrantes del grupo delictivo, que ya tenía orden de aprehensión por su posible participación en el doble homicidio, fue asesinado meses después. Dijo que el móvil podría relacionarse con su propia actividad criminal o con la creencia de otros detenidos de que había facilitado su identificación por cometer errores operativos.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, las autoridades reiteraron que no se ha cerrado ninguna línea de investigación y que una de ellas contempla la posibilidad de que el grupo delictivo haya sido contratado para cometer el asesinato. Aunque insistieron en que no pueden revelar detalles sobre quién podría haber financiado o solicitado el ataque, subrayaron que esta hipótesis se encuentra activa y que se está indagando con el mismo rigor que el resto de las líneas.

La Fiscal Bertha Alcalde indicó que el estado procesal de los detenidos se encuentra en curso y que las audiencias se han desarrollado conforme a lo previsto. Reafirmó además que la investigación es prioritaria y que se mantiene bajo sigilo debido a la complejidad del caso y a la estructura criminal involucrada.

También señaló que la coordinación interinstitucional ha permitido avanzar en el esclarecimiento del móvil y los vínculos de las células que participaron tanto en la planeación como en la ejecución.



Asesinato de los colaboradores de Brugada

El 20 de mayo de 2025, mientras se llevaba a cabo la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se dio a conocer el asesinato de Ximena Guzmán, secretaria particular de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y su asesor José Muñoz en Calzada de Tlalpan y la calle Napoleón.