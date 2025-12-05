Confirman que para 2026 habrá un aumento a Pensión Bienestar por encima de la inflación

Ariadna Montiel Reyes, Secretaria de Bienestar, confirmó este 5 de diciembre que los programas de Pensión Bienestar tendrán un incremento en 2026 por encima de la inflación actual, que se ubica en 3.61 por ciento.

El anuncio se realizó durante La Mañanera del Pueblo y beneficiará a más de 18 millones de personas.

“Sí va a haber aumento a la pensión, seguro la presidenta en su momento lo va a comentar, pero por lo menos será la inflación, vamos a cumplir con ese cometido con la gente”, declaró.

El incremento aplicará para cuatro programas sociales: Pensión de Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, Pensión Bienestar de Discapacidad y Apoyo a Madres Trabajadoras.

La funcionaria federal precisó que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo será quien anuncie oficialmente los montos definitivos que se pagarán durante el próximo año.

Según proyecciones basadas en el porcentaje de inflación actual, la Pensión de Adultos Mayores podría incrementarse en 224 pesos bimestrales, lo que elevaría el pago de 6 mil 200 pesos actuales a 6 mil 424 pesos. Este monto podría redondearse a 6 mil 430 pesos bimestrales en 2026.

La Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, que actualmente otorga 3 mil pesos bimestrales, tendría un aumento de 108 pesos para alcanzar 3 mil 108 pesos.

En el caso de la Pensión Bienestar de Discapacidad, el incremento sería de 115 pesos, por lo que el apoyo pasaría de 3 mil 200 pesos a 3 mil 315 pesos bimestrales.

El Apoyo a Madres Trabajadoras, cuyos montos varían entre mil 650 y 3 mil 720 pesos bimestrales según el caso, podría aumentar para entregar entre mil 709 y 3 mil 854 pesos en 2026.

La Pensión de Adultos Mayores experimentó su último incremento significativo entre 2023 y 2024, cuando aumentó 25 por ciento al pasar de 4 mil 800 pesos bimestrales a 6 mil pesos.

Para 2025, el programa registró un aumento de 200 pesos respecto al año anterior, alcanzando los 6 mil 200 pesos bimestrales que se entregan actualmente.

Desde 2018, cuando el apoyo a adultos mayores era de mil 160 pesos bimestrales, hasta 2025 con 6 mil 200 pesos, el programa ha registrado aumentos constantes año con año, consolidándose como uno de los programas sociales con mayor cobertura en el País.