Conflicto de interés ronda licitación plurianual de la CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encuentra en el proceso de adjudicación de uno de los contratos de arrendamiento vehicular más relevantes de sus últimos años: una flotilla de hasta 17 mil 890 unidades.

Sin embargo, en el procedimiento está la sombra de un posible conflicto de interés debido a la participación de Grupo Casanova, corporativo al que ingresó Francisco Antonio González Deveikis, solo cuatro meses después de que a finales de 2024 dejara de ser directivo de la CFE.

González Deveikis laboró durante 16 años en la CFE, donde llegó a ocupar la Subgerencia de Control y Servicios de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI). El 29 de noviembre de 2024 dejó el cargo y, cuatro meses después, en marzo de 2025, se incorporó como CEO de Casanova Rent, posición que mantiene hasta la fecha dentro del corporativo.

Este salto a la iniciativa privada podría vulnerar el artículo 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el artículo 96 de la Ley de la CFE, vigente al momento de su baja y actualmente contemplado en el artículo 100 de la Ley de la Empresa Pública del Estado. Asimismo, su incorporación a Casanova Rent podría comprometer la participación de otra compañía del mismo grupo empresarial, Casanova Vallejo, en el Concurso Abierto Internacional CFE-0001-CASAT-0023-2026.

La licitación abarca el arrendamiento de entre 12 mil 050 y 17 mil 890 vehículos distribuidos en 60 partidas, con vigencia para los ejercicios fiscales de 2026 a 2030. De los cinco licitantes inscritos, Casanova Vallejo destaca por el alcance de su propuesta, al estar presente en 55 de las 60 partidas.

En la competencia también participan Integra Arrenda, Jet Van Car Rental, Lease and Fleet Solutions y Agencia Seye.

El fichaje de González Deveikis no solo lo liga de forma directa con Grupo Casanova —propiedad de los hermanos Carlos y Joaquín Echenique Casanova—, sino también con Casanova Vallejo; esta empresa acumula antecedentes de presuntas irregularidades en contrataciones públicas señaladas en su momento por la Secretaría de la Función Pública (hoy Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno). En este contexto, la posición directiva del exservidor público de la CFE abre la puerta a probables impugnaciones por conflicto de interés durante el fallo.

No solo directivo, también socio

La relación entre el exfuncionario de la CFE y Grupo Casanova trasciende lo laboral. Documentos mercantiles consultados por este medio acreditan la existencia de vínculos societarios directos entre González Deveikis y uno de los dueños del consorcio.

En 2015 se constituyó la empresa Kolben Bau, S.A. de C.V., cuyos títulos iniciales pertenecían a Irene Dalia Deveikis Dargis y Dalia Sofía González Deveikis, presuntamente madre y hermana del exservidor público. No obstante, el 15 de marzo de 2025, mediante asamblea extraordinaria, Francisco Antonio González Deveikis adquirió 285 de las 300 acciones del capital social, asumiendo el control mayoritario.

Meses más tarde, el 16 de octubre de 2025, una nueva asamblea formalizó la donación total de las acciones de Dalia Sofía González Deveikis a favor de Carlos Echenique Casanova. Con esta maniobra, el copropietario de Grupo Casanova ingresó a Kolben Bau —compañía enfocada en soluciones de construcción, estancias y renta de autos con chofer—, convirtiéndose así en socio mercantil directo del exsubgerente de la CFE.

Las restricciones legales

La normativa vigente es contundente respecto a los plazos de transición entre el sector público y el privado:

- Ley General de Responsabilidades Administrativas (Art. 72): clasifica como indebida la contratación de exservidores públicos durante el año posterior a su retiro cuando estos posean información privilegiada que otorgue ventajas competitivas o beneficios en el mercado a su nuevo empleador.

- Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Art. 96 / Actual Art. 100): estipula que, durante los dos años posteriores a su separación del cargo, el personal saliente debe abstenerse de usar su influencia o información privilegiada en beneficio propio o de terceros. La ley explicita que bajo ninguna circunstancia se podrá obtener ventaja para sí, parientes, socios o sociedades de las que formen o hayan formado parte.

La incursión de la empresa Casanova Vallejo en la licitación de la CFE, con González Deveikis al frente, antes de cumplir los plazos legales de impedimento, podría configurar un escenario sujeto a revisión de las autoridades competentes para deslindar responsabilidades por incumplimiento legal o conflicto de interés.

Un contrato de gran escala

El concurso público en desarrollo ampara una de las mayores flotillas requeridas por la CFE en la historia reciente. El pliego de requisitos incluye camionetas pick-up en diversas configuraciones, sedanes (de combustión interna e híbridos), vans de carga y pasajeros, camiones de 3.5 toneladas, cuatrimotos y motocicletas.

De acuerdo con el calendario oficial, la CFE conocerá las propuestas económicas de los cinco competidores el próximo 4 de agosto de 2026, mientras que el fallo definitivo se emitirá el 14 de agosto.