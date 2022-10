‘Confundieron’ a novio asesinado al salir de su boda en Caborca, dice Fiscalía de Sonora

Sin embargo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, militante del partido Morena, aseguró que dicho homicidio no debía generar psicosis, ya que, según el mandatario estatal, el ataque fue dirigido de forma directa contra la víctima.

“No hay mayor motivo para un ánimo de psicosis. Según las líneas de investigación apuntan que fue un ataque dirigido específicamente contra la persona que lamentablemente perdió la vida, eso no es incriminatorio, significa pues que no es que le pueda suceder a cualquiera, el atentado fue dirigido particularmente”, aseguró el ex titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal.