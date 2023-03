El congresista republicano Dan Crenshaw se burló de la amenaza del presidente Andrés Manuel López Obrador, de pedir a los mexicanos en Estados Unidos que no voten por el Partido Republicano, si continuaba con su iniciativa para que el Ejército estadounidense combata a los cárteles en del narcotráfico en México, tras ser designados como organizaciones terroristas.

El legislador texano, quien presentó una iniciativa de “Autorización de Uso de la Fuerza Militar” (AUMF, por sus siglas en inglés) contra los cárteles mexicanos, aseguró que la amenaza del político tabasqueño de lanzar dicha campaña entre votantes originarios de México, en contra de los políticos republicanos, le provocaba mucha risa.

“El presidente de México dijo hoy que haría campaña contra mí y contra cualquiera que quiera ir contra los cárteles. Número uno: ¡Adelante! ¡Me muero de la risa!”, respondió Crenshaw en su cuenta de la red social Twitter, utilizando para esta última frase el acrónimo en inglés “LOL”, que significa ‘Laughing Out Loud’ o reírse de forma muy estridente o notoria.

“Número Dos: Cálmese [López Obrador]. Usted debería hacer una campaña contra los cárteles que ASESINAN a su propio pueblo, no contra los estadounidenses que quieren ayudar a erradicarlos”, añadió el representante del Segundo Distrito de Texas, en un segundo tuit.

“[Los cárteles] Son los mismos que han asesinado al pueblo mexicano durante los últimos 20 años; los mismos que recientemente asesinaron a dos estadounidenses que visitaban México para someterse a un procedimiento médico; los mismos que recientemente comenzaron a traficar fentanilo a mi país, lo cual ha desencadenado el envenenamiento masivo de más de 70 mil estadounidenses por año”, dijo Crenshaw, un día antes, el 8 de marzo de 2023, en un mensaje en video.

“¿Por qué rechaza la ayuda de Estados Unidos? ¿Por qué protege a los cárteles? Ellos son su enemigo, y Estados Unidos es su amigo”, aseguró el congresista republicano, quien aseveró que solo buscaba “el éxito de México y una mejor vida para el pueblo mexicano. Podemos ayudarles, si nos dejan. Si nos permite brindarle ayuda con nuestros vastos recursos y capacidades, podemos acabar con la violencia de los cárteles de una vez y por todas”.

Crenshaw insistió que “no podemos permitir que esto continúe. Esto no se trata de nosotros contra Usted. Esto es Estados Unidos y México luchando juntos contra un enemigo común: los cárteles. Y no queremos pelear esta batalla solos. Queremos luchar junto a usted y al pueblo mexicano. Queremos que México sea libre, seguro y próspero”.

El congresista texano enfatizó que “México es nuestro aliado más importante. Lo necesitamos a usted e, igualmente, usted a nosotros. Esto [los cárteles] es una amenaza que une a México y Estados Unidos, tanto a demócratas como a republicanos”.

El legislador republicano concluyó su mensaje con un llamado a López Obrador y al presidente estadounidense, Joseph Biden, “para que avancen con un plan para luchar juntos contra los cárteles. Será lo mejor para la gente de ambos países y espero que lo consideren”.

Por su parte, el senador republicano del estado de Texas, Ted Cruz, aseguró, el 8 de marzo de 2023, que se requería presionar a México para que el Ejército mexicano de dicho país detuviera a los responsables del secuestro de cuatro estadounidenses, de los cuales dos fueron encontrados muertos en Matamoros, Tamaulipas.

En entrevista con la cadena Fox News, el republicano de origen hispano, aseguró que a pesar de la propuesta de sus compañeros legisladores de considerar los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, él no estaba de acuerdo con dicha medida.

Cruz consideró que “la respuesta no es invadir México. No creo que la respuesta sea simplemente ir a la guerra con cualquier país con el que estés enojado”. Asimismo, acusó al presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, y a los legisladores demócratas, de ser los responsables de convertir en “multimillonarios” a los integrantes del crimen organizado, a quienes calificó de asesinos despiadados.

“Las personas responsables de estos asesinatos deben ser llevadas ante la justicia”, afirmó el senador republicano, quien también aseguró que durante el Gobierno de Donald Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador colocó soldados en la frontera con EU y durante dicho periodo se reportó la tasa más baja de cruce irregular de migrantes de los últimos 45 años.

Sin embargo, según dijo el legislador texano, con la actual Administración Federal estadounidense, se había generado una situación que calificó como mala, ya que indicó que el presidente mexicano “piensa que Joe Biden es un cobarde”.

“La respuesta es enfrentarlos. Cuando Trump fue presidente, López Obrador era el mismo izquierdista antiestadounidense, pero tenía miedo a Trump [...] López Obrador envió soldados a la frontera”, dijo Cruz, en la entrevista con la cadena Fox News.

Mientras que Marcelo Ebrard Casaubón, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señaló, el 9 de marzo de 2023, que la propuesta de legisladores republicanos para que el Ejército de Estados Unidos combatiera a los cárteles en territorio mexicano, dañaría la cooperación binacional en materia de seguridad y combate al narcotráfico, además de que sólo tenía fines electorales.

“Es obvio que se trata de una estrategia electoral porque, además de impracticable, México jamás permitiría algo así. Las consecuencias serían catastróficas para la cooperación antidrogas binacional”, aseguró el canciller mexicano, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.

AMLO AFIRMA QUE NO PERMITIRÁ INTERVENCIÓN EXTRANJERA; CUESTIONA PLAN DE USAR EJÉRCITO DE EU CONTRA CÁRTELES EN MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió, el 9 de marzo de 2023, que su Administración no iba a permitir que ningún gobierno extranjero intervenga en México, mucho menos fuerzas armadas extranjeras en territorio mexicano.

El mandatario nacional dijo esto durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde Centro de Inteligencia de la Plataforma México, de la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal -cuyo titular era Genaro García Luna, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa-, ubicado en la Avenida Constituyentes, colonia Belén de las Flores, en la alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México.

El político tabasqueño calificó como una ofensa y una falta de respeto a la soberanía mexicana, la propuesta de legisladores republicanos de usar al Ejército de Estados Unidos en México contra el fentanilo. Además, dijo que la iniciativa de los legisladores republicanos, además de irresponsable, era una ofensa al pueblo de México.

“Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho menos, que intervengan fuerzas armadas en nuestro territorio [...] Si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese Partido [Republicano], por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto”, advirtió el presidente mexicano.

López Obrador agregó que México no era un protectorado de Estados Unidos y cuestionó que dicho país no combatiera a los cárteles del narcotráfico. Asimismo, subrayó que los senadores y congresistas republicanos no hablaban de la venta de armas que se realizaba en su territorio.

“A México se le respeta; no somos protectorado de Estados Unidos ni colonia de Estados Unidos. Somos un país libre, soberano, no recibimos órdenes de nadie, aquí manda el pueblo de México. Ellos lo están haciendo con propósitos propagandísticos aquí no producimos fentanilo y no tenemos consumo”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Pero ¿por qué ellos no combaten el consumo, ni la distribución de los carteles de Estados Unidos? que se encargan de distribuir, y más a fondo, ¿por qué no atienden a sus jóvenes? ¿por qué no atienden el problema grave de descomposición social? ¿por qué no atemperan el consumo de drogas? ¿por qué permiten que sean legales las drogas en Estados Unidos?”, cuestionó el mandatario mexicano.

“¿Por qué se comercializan armas de alto poder como si se tratara de comprar cualquier mercancía sin ningún control?, el 80 por ciento de las armas que se utilizan en México provienen de Estados Unidos, incluso algunos legisladores del partido republicano son financiados por las empresas que producen las armas para sus campañas”, denunció el político tabasqueño.