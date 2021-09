Congreso de Tamaulipas avala reforma para dar seguridad de por vida a Cabeza de Vaca

“Resulta evidente que el ejercicio de las atribuciones en materia de seguridad pública y procuración de justicia, conlleva un riesgo para la seguridad personal, la salud, la integridad y la vida de las y los servidores y exservidores públicos involucrados en las acciones de investigación, persecución y combate al delito y que el Estado debe proveerles de los elementos necesarios para la preservación de su seguridad”, se lee en la iniciativa citada por medios.

La iniciativa propone elevar a rango constitucional el otorgamiento de medidas de seguridad y protección a servidores y exservidores públicos cuando, por motivo de las funciones a su cargo, se encuentren en situación de riesgo.

Con ello, estaría garantizada la seguridad del Gobernador estatal y los titulares de la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia.

La propuesta fue respaldada esta tarde con dos votos a favor de Acción Nacional (PAN) y uno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) contra dos en contra de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y se votará en el Pleno el próximo a las 6:00 de la tarde.

Esta no es la primera vez que legisladores locales tratan de proteger al Gobernador Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca, cuyo mandato finaliza en 2022, permanece libre a la fecha a causa de que la mayoría panista del Congreso local no ha homologado el juicio de procedencia en su contra que avaló la Cámara de Diputados —con mayoría de Morena y sus aliados— para ser enjuiciado. Por el contrario, la Legislatura tamaulipeca determinó que no procedía el desafuero contra el mandatario y dio paso a una controversia legal que está a la espera de ser atendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La Fiscalía General de la República (FGR) señala al Gobernador de Tamaulipas de incurrir en el delito de defraudación fiscal por 6.5 millones de pesos, también lo investiga por delincuencia organizada y lavado de dinero y en su contra ya hay una orden de aprehensión.