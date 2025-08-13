Congreso ratifica a María del Carmen Bonilla como subsecretaria de Hacienda

Con 22 votos a favor y nueve abstenciones, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó a María del Carmen Bonilla Rodríguez, como subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, cargo que estaba vacante desde el 12 de marzo.

El Senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, tomó la respectiva protesta a Bonilla Rodríguez, quien, horas antes, compareció ante la Tercera Comisión de Asuntos Económicos.

En marzo de 2025, la Cámara de Diputados ratificó, por unanimidad a Édgar Abraham Amador Zamora, como Secretario de Hacienda, en sustitución de Rogelio Ramírez de la O.

Amador Zamora se desempeñaba como subsecretario de Hacienda hasta su nombramiento.

Bonilla Rodríguez era directora de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de la SHCP desde 2021, y se convirtió en la segunda mujer en ocupar el cargo de subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, en la historia del país.

La funcionaria federal es Licenciada en Finanzas Corporativas y Banca, por la Universidad Anáhuac. Anteriormente trabajó como coordinadora de Inversiones en el Instituto Mexicano del Seguro Social y, en el sector privado, como operadora de derivados en los bancos extranjeros HSBC y Santander.