$!Conmemoran 205 años del nacimiento de la Armada de México

Ciudad de México.- La Secretaría de Marina informa que se llevó a cabo la ceremonia con motivo de los 205 años del nacimiento de la Armada de México y 202 años de la Promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, en la Macroplaza del puerto de Veracruz. Este acto fue encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, quien estuvo acompañada por el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México, así como del General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de Defensa y Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional; Rocío Nahle García, Gobernadora del Estado de Veracruz; así como de autoridades navales, civiles y militares. En el marco de este evento, la Presidenta de México abanderó y tomó protesta a 30 unidades y establecimientos navales, símbolo supremo de nuestra soberanía marítima y salvaguarda de la patria; la enarbolación de la Bandera Nacional en cada embarcación, unidad o establecimiento reafirma su pertenencia a la República, fortalece la unidad de las y los marinos de México y proyecta al mundo una sólida tradición marítima, pilar indiscutible de nuestra historia y del desarrollo nacional.









Posteriormente, en el marco del “60 aniversario del Plan Marina” se llevó a cabo el Ejercicio Esperanto de Ayuda Humanitaria Internacional, con el objetivo central de demostrar la capacidad de la Armada de México para planear, desplegar y emplear de manera coordinada sus recursos humanos, navales, aeronavales y terrestres en una operación de ayuda humanitaria internacional, ante un escenario simulado de desastre natural que afecta a aproximadamente 180 mil personas y provoca el colapso de las vías de comunicación.







Para tal fin, se emplearon los buques “Papaloapan” e “Isla Holbox”, dos cocinas móviles, dos plantas potabilizadoras, cuatro aeronaves de ala móvil (3 helicópteros MI-17 y 01 helicóptero Panther), así como seis embarcaciones tipo Zodiac, dos tipo Defender y 15 binomios caninos. Con este ejercicio, la Armada de México dio muestra de su capacidad de respuesta integral y su preparación para llevar ayuda humanitaria de manera oportuna y eficiente hasta donde más se necesita, reafirmando su compromiso con la protección de la vida, el bienestar de las comunidades afectadas y la solidaridad internacional. Asimismo, se entregaron condecoraciones al personal naval que prestó ayuda humanitaria en Venezuela, por los sismos que se suscitaron en ese país el mes de junio del presente año, con el fin de reconocer su entrega y esfuerzo en la ayuda prestada a ese país hermano.









Al hacer uso de la palabra, el Almirante Secretario de Marina afirmó que “hablar de la creación de la Armada de México es referirnos también al origen de una responsabilidad que permanece hasta nuestros días: defender a la nación y proteger sus intereses desde el mar; 205 años después, la razón de servir permanece intacta”. Agregó que “tenemos la firme determinación de seguir evolucionando e innovando; queremos contar con las capacidades, los medios y las herramientas necesarios para defender nuestra soberanía y auxiliar a la población civil donde quiera que se nos necesite”. “Mientras exista una bandera que ondee sobre nuestros buques, un mar que proteger y una mexicana o un mexicano que necesite de nosotros, la Armada estará presente. Nuestra historia nos dio origen, la soberanía nos encomendó una misión y el futuro nos plantea una visión que construimos a diario, porque servir a México es estar preparados para acudir a donde la nación lo requiera”.







