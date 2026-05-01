$!Conmemoran el 163 Aniversario de la Batalla de Camarón de Tejeda, en Veracruz

CAMARÓN DE TEJEDA, Veracruz._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Primera Región Naval, informa que participó en las actividades conmemorativas del 163 Aniversario de la Batalla de Camarón de Tejeda, uno de los episodios más emblemáticos de la historia militar de nuestro país, enmarcado en la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia.
A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó que el evento fue presidido por el Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, enrepresentación de la Gobernadora del Estado, contando con la presencia del Almirante Comandante de la Primera Región Naval, así como de la Excelentísima Embajadora de Francia en México, además de autoridades civiles, navales y militares, de México y Francia.
Las actividades iniciaron con ceremonias cívico-militares en distintos puntos emblemáticos, incluyendo el Obelisco a los Héroes Mexicanos Caídos, la tumba del Coronel Francisco Talavera y el monumento al Coronel Francisco de Paula Milán, donde se realizaron guardias de honor, lectura de reseñas históricas y toques de silencio en memoria de quienes participaron en este hecho histórico.
Posteriormente, en el Mausoleo Franco-Mexicano, se llevó a cabo una ceremonia solemne en la que se realizaron honores, lectura del parte del combate francés, así como la interpretación de piezas musicales representativas de la República Francesa y de los Estados Unidos Mexicanos.
En este acto se destacó la participación de autoridades mexicanas y francesas, reafirmando los lazos deamistad y cooperación entre ambas naciones.
Al término de esta ceremonia, se realizó el desfile conmemorativo, el cual contó con la participación de estudiantes de instituciones educativas de la región, integrantes de las Fuerzas Armadas de México y Francia, personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, miembros de la Asociación Camerone A.C., así como una cabalgata de charros de la región.
La Batalla de Camarón de Tejeda, ocurrida el 30 de abril de 1863, representa un hecho de gran relevancia histórica, reconocido tanto por México como por Francia como un ejemplo de disciplina,valor y resistencia militar, simbolizando para México la defensa de la soberanía nacional.
Con su participación en este tipo de eventos, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, refrenda su compromiso con la preservación de la memoria histórica, el fortalecimiento de los valores cívicos y el impulso a la cooperación internacional.