$!Conmemoran el 163 Aniversario de la Batalla de Camarón de Tejeda, en Veracruz

CAMARÓN DE TEJEDA, Veracruz._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Primera Región Naval, informa que participó en las actividades conmemorativas del 163 Aniversario de la Batalla de Camarón de Tejeda, uno de los episodios más emblemáticos de la historia militar de nuestro país, enmarcado en la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó que el evento fue presidido por el Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, enrepresentación de la Gobernadora del Estado, contando con la presencia del Almirante Comandante de la Primera Región Naval, así como de la Excelentísima Embajadora de Francia en México, además de autoridades civiles, navales y militares, de México y Francia.

Las actividades iniciaron con ceremonias cívico-militares en distintos puntos emblemáticos, incluyendo el Obelisco a los Héroes Mexicanos Caídos, la tumba del Coronel Francisco Talavera y el monumento al Coronel Francisco de Paula Milán, donde se realizaron guardias de honor, lectura de reseñas históricas y toques de silencio en memoria de quienes participaron en este hecho histórico.