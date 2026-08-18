Conmemoran el Día Nacional de las Abejas con billete de Lotería y apoyos a meliponicultoras mayas

• La titular de AGRICULTURA, Columba Jazmín López Gutiérrez, reconoció a las comunidades rurales e indígenas por proteger a las abejas, que juegan un papel central en los ecosistemas.

• El Gobernador Joaquín Díaz Mena recordó que en el estado se trabaja para obtener la Identificación Geográfica de la miel melipona y este paso dará una protección y reconocimiento oficial de su origen.

• La directora Olivia Salomón expresó que el billete conmemorativo reconoce su enorme importancia ambiental, social y económica, y también a quienes trabajan para protegerlas.

• El Sorteo Superior No. 2895 cuenta con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, habrá una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios y se celebrará el viernes 21 de agosto.

Además de ser identificada con la producción de miel, la abeja es considerada uno de los seres vivos que más destacan por su labor polinizadora en el equilibrio de los ecosistemas y con la producción de alimentos. Por este motivo, el Sorteo Superior No. 2895 de Lotería Nacional está dedicado al Día Nacional de las Abejas, y con ello, se rinde homenaje a las y los apicultores mexicanos que se dedican a proteger esta especie, al tiempo de que preservan una actividad con miles de años de tradición.

Desde Maní, Yucatán, en el marco del Día Nacional de las Abejas y del evento: “Fortalecimiento de la Apicultura y la meliponicultura tradicional maya. Con la miel mexicana endulzamos el mundo”, la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez; el Gobernador del Estado de Yucatán, Joaquín Díaz Mena; y la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, encabezaron la develación del billete conmemorativo.

La titular de AGRICULTURA, Columba Jazmín López Gutiérrez, hizo un reconocimiento a las comunidades rurales e indígenas porque son guardianes fundamentales del medio ambiente y la agricultura, al proteger a estos pequeños insectos, y que transmiten los saberes ancestrales a futuras generaciones.

Al igual que las abejas meliponas, una especie sin aguijón que cultivan los pueblos mayas, resaltó que las mujeres también se organizan para fortalecer la meliponicultura, autoemplearse, generar ingresos económicos y transformar sus insumos para llevar bienestar a sus familias y comunidades.

Por estas razones, López Gutiérrez —en conjunto con el gobernador Joaquín Díaz Mena— entregó 17 kits (integrados por una caseta de extracción, un extractor, embudos y coladeras de acero inoxidable) a grupos de meliponicultoras mayas y también de manera invdivial a 500 mujeres, como parte de las buenas prácticas de producción, bioseguridad y bienestar animal.

En este sentido, la secretaria federal subrayó que el campo en México se está transformando y avanza en los objetivos encomendados por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con programas como Sembrando Vida, Leche para el Bienestar, Alimentación para el Bienestar y Cosechando Soberanía. “Todos debemos trabajar juntos por este gran campo que tenemos”, dijo.

El gobernador Joaquín Díaz Mena recordó que en el estado se trabaja para obtener la Identificación Geográfica de la miel melipona y este paso dará una protección y reconocimiento oficial de su origen, autenticidad, calidad y valor cultural a la miel de las abejas nativas; y destacó que este esfuerzo abrirá puertas a mercados nacionales e internacionales en segmentos como los alimentos gourmet, salud natural y cosmética y estará respaldada por acciones para fortalecer la inocuidad, la trazabilidad y buenas prácticas de producción.

La directora general Olivia Salomón agradeció la hospitalidad para Lotería Nacional por parte de las autoridades estatales y locales, y de manera particular saludó la presencia de productoras y productores apicultores, meliponicultoras y meliponicultores, al tiempo que expresó, que cuando se habla de abejas, se trata de equilibrio, de naturaleza y de saberes que han pasado de generación en generación.

Destacó que el Gobierno Humanista, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, promueve que nuestra riqueza se cuide, se valore y se traduzca en bienestar y prosperidad compartida. Añadió que el billete conmemorativo dedicado al Día Nacional de las Abejas “reconoce su enorme importancia ambiental, social y económica, y también a quienes trabajan para protegerlas”.

Olivia Salomón reconoció el trabajo que impulsa la Secretaría de Agricultura del Gobierno de México para hacer realidad la visión de mantenerse cerca de las comunidades y de quienes producen. Asimismo, mencionó el impulso que encabeza el gobernador de la entidad por los apoyos que hoy se entregan a este sector, “una visión que reconoce la grandeza de Yucatán, fortalece a quienes producen y convierte la riqueza de esta tierra en bienestar para su gente”.

En su intervención, el director general de Desarrollo e Innovación de AGRICULTURA, César Antonio Abarca García, explicó que estas abejas son nativas de México, donde se han descrito al menos 46 especies, y recordó que Melipona beecheii es una de las más emblemáticas por su gran valor biocultural para los mayas, quienes las han resguardado hasta la actualidad para la obtención de una miel con características sumamente particulares, incluyendo sus propiedades medicinales.

Mientras que el Alcalde del Municipio de Maní, Fredi Evaristo Interián Bojórquez, dijo que ser sede de este encuentro tiene un significado muy especial, porque en Maní se preserva la meliponicultura y se produce la miel de melipona, “aquí contamos con mujeres y hombres que dedican tiempo, cuidado, trabajo a esta actividad, personas que entienden el valor de proteger la abeja melipona y que con su esfuerzo contribuyen a mantener vivo un conocimiento que forma parte de nuestra identidad”.

Por su parte, la productora de miel de abeja melipona Édith Chan Lara, originaria de Temozón Sur, municipio de Abalá, Yucatán, destacó el compromiso de las productoras, “cuando la colmena llama, todas las abejas meliponas están aquí para hacer la fuerza”. Afirmó que el fortalecimiento actual de la meliponicultura tradicional representa el inicio de un relevo generacional para las próximas familias productoras.

El sorteo que celebra a uno de los polinizadores más importantes del planeta

El Sorteo Superior No. 2895 dispone de un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios; se celebrará el viernes 21 de agosto, a las 20 horas. La directora Olivia Salomón informó que se emitieron dos millones 400 mil cachitos, los cuales viajarán por todo el territorio nacional llevando consigo un mensaje sobre la importancia de las abejas y haciendo visible el trabajo de quienes las cuidan y preservan estos saberes. La celebración del sorteo se transmitirá por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.