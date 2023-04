MÉXICO._ La nueva Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, anunció que ella sí respetará la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, a diferencia de su antecesor Lorenzo Córdova Vianello, y por lo tanto se reducirá su sueldo para ganar menos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Respeto mucho la decisión personal de cada quien. Estoy en una situación distinta porque yo llego con esta Ley vigente y la habré de respetar, aquellos que estaban cuando está Ley se emite respeto su postura y respeto su decisión, por su puesto, pero a mí me toca respetar la Ley vigente y eso dicta la Ley: que ganemos menos que el Presidente de la República y bienvenida esa disposición“, comentó Taddei Zavala.

Los recursos que se destinan al INE fueron un tema que enfrentó al Gobierno federal con la presidencia de Lorenzo Córdova. El Gobierno cuestionó en los últimos años los salarios y prestaciones que percibe una “burocracia dorada” en este órgano electoral, el cual a su vez rechazó las acusaciones de dispendio, aún cuando la mayoría de los consejeros y el exsecretario Ejecutivo Edmundo Jacobo Molina se ampararon para preservar sus salarios.

El artículo 9 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos establece: “Ningún servidor público obligado por la presente Ley recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión igual o mayor a la Remuneración Anual Máxima que tenga derecho a recibir el Presidente de la República por concepto de percepciones ordinarias, sin considerar las prestaciones de seguridad social a las cuales tenga derecho conforme a la legislación en la materia”.

Cuestionada sobre si recomendará a los otros consejeros que siguen en el INE y que están amparados contra esta legislación para que hagan lo mismo, Taddei Zavala aclaró que ella respetará lo que decida cada quien y por lo mismo pidió que se haga lo mismo con su determinación.

“Yo creo que es un respeto que tiene ida y vuelta y no me atrevería a juzgar cuáles razones tienen o cuáles razones no tienen. Lo que sí les sé decir es que en este momento esa Ley está vigente y hay que acatarla, es una decisión personal, es una convicción de que debo estar apegada a la Ley siempre”, precisó Guadalupe Taddei Zavala, la primera mujer que encabeza el Instituto Electoral.

La nueva Consejera Presidente del INE ha sido cuestionada por el parentesco que tiene con algunos funcionarios del Gobierno federal. Ella es, por ejemplo, prima del Delegado sonorense de la Secretaría del Bienestar federal, Jorge Luis Taddei Bringas; y tía de Pablo Daniel Taddei, quien fue designado por el Presidente de México como el primer director de la paraestatal Litio por México (LitioMx), que se dedicará a administrar y explotar el litio en el país.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido que conoce a algunos miembros de la familia Taddei, no así a la nueva integrante del INE, quien cuenta con una larga trayectoria en materia electoral en Sonora. Apenas en 2021 concluyó su gestión como Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado, con una trayectoria de 28 años en la materia.

En ese sentido, Guadalupe Taddei Zavala recordó que su designación se dio después de un proceso abierto y una convocatoria que todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados salieron promover.

“Pidieron que nos escribiéramos masivamente los mexicanos, todos aquellos que aspiráramos a estar en el INE, que lo hiciéramos siempre y cuando cumpliéramos los requisitos que la Ley establecía. El haber participado en una convocatoria de esta magnitud promovida con fuerza por las diferentes fuerzas políticas de la Cámara creo que en realidad legitima la llegada de cada uno de los que nos favoreció la fortuna, el caso de la tómbola”, dijo.

“Yo insisto que el llegar o no llegar nadie se lo debe absolutamente a nadie porque pasamos los requisitos de Ley, pasamos un examen, hicimos una entrevista, hicimos un ensayo, una exposición de motivos y yo creo firmemente que cuando alguien elige un Comité de Evaluación como el que se eligió por tres instancias distintas pues sabíamos las reglas de entrada, la certeza existió desde el minuto uno que se emitió la convocatoria de cuáles iban a ser las reglas, cumplirlas todas en cada una de las etapas es lo que hoy hace posible que hoy estemos aquí platicando amablemente con ustedes”, puntualizó.

El Partido Acción Nacional (PAN) anunció desde la semana pasada que impugnará ante el Tribunal Electoral la designación de Taddei Zavala “porque tiene claros vínculos con Morena, tanto familiar como políticamente”.

En ese sentido, la Consejera Presidenta indicó que no es la primera ocasión que la han relacionado con todas las fuerzas políticas.

“Cuando llego de presidenta en el caso de Sonora me relacionaron con el PAN, hubo alternancia, el PAN estaba en el gobierno, llega el PRI e inmediatamente después se me relaciona con el Partido Revolucionario Institucional. Después llega el proceso del 2018 y gana otro partido, Morena, y entonces inmediatamente se relaciona a quienes estamos al frente de las instituciones electorales con el partido que en ese momento va llegando al ejercicio del poder público”, respondió.

Guadalupe Taddei Zavala expuso que “no hay cosa que hable mejor de los resultados” y que desde el INE se ofrezca “la organización pulcra, limpia y cuidada de un proceso electoral, independientemente de con quien nos relacionen”.

“Lo dije en la entrevista que es pública, me preguntaban expresamente ‘de qué color es su corazón’ y yo les decía que las autoridades electorales estamos obligadas a llamar al voto todos los días, a que la participación ciudadana se dé cada vez con niveles más altos que nos permitan legitimar a nuestros gobiernos de mejor manera, amplia y contundentemente. Estamos obligados además, el día de la jornada electoral, a salir a ser los primeros en ejercer nuestro derecho al voto”, refirió.

La Consejera Presidenta aclaró al respecto que el INE tiene que regresar a su encomienda original: la organización de las elecciones, “lo demás le toca a otros actores y eso lo tenemos muy claro”.

Y añadió: “No confundamos, los actores políticos hacen política, el INE organiza elecciones y esa es la tranquilidad que le queremos decir a todos y cada uno de los mexicanos y mexicanas, no vamos a desviar el camino de la organización de las elecciones hacia otro rumbo, eso lo dijimos desde la toma de protesta”.

Precisamente, Taddei Zavala reconoció que los mexicanos están en el mejor momento para reflexionar sobre a dónde quieren llevar el nivel de las elecciones.

“Ahora falta pensar en modernización tecnológica, en llevarlo a otro nivel paso a paso porque el tema de la desconfianza permanece, el tema de la incertidumbre el día de las elecciones continúa. Hay que ir construyendo la confianza paso a paso, como lo dije ayer en el día de la toma de protesta, siempre estos pasos deben estar acompañados de los diferentes partidos políticos, todos, sin excluir a ninguno”, dijo.

“Desde el nacimiento del propio IFE, siempre los partidos políticos tuvieron la oportunidad de estar presentes en las mesa de trabajo, hoy no puede ser la excepción. Cuando hablamos de este clamor de la sociedad es algo que no estamos inventando ahorita, ni es producto de una discusión actual, es algo que se viene solicitando desde hace tiempo, efectivamente, hay que rescatar el orgullo que nos ofrece que el sistema electoral mexicano sea referente a nivel internacional, pero también hay que escuchar al interior de la república qué es lo que nos exige la sociedad y nos exige que cada vez hagamos más con menos, que cada vez seamos más eficientes con menos, eso nos están exigiendo. Hay que escuchar esas voces, e insisto, una parte fundamental es estar siempre en acuerdo con los partidos que están sentados en esta mesa de trabajo del Consejo General”.

No obstante, aclaró que eso no implica que se reúna en privado con los representantes de otros partidos, un señalamiento que pesó en contra de su antecesor Lorenzo Córdova.

“El INE debe estar abierto para recibir a cualquiera de los contendientes en una campaña electoral y es propio de nuestra actividad. Quizás tengan dudas en algún trámite que deban de realizar, quizá quieran auxilio en los trámites que deban de realizar, todo eso es normal, y hay que atenderlos a todos y cada uno dentro de las instalaciones del INE, siempre estará abierta la puerta para cualquier duda que se presentara en cualquier tema”, expresó.

En cuanto al primer pendiente que tendrá que atender como Consejera Presidenta, expuso que será la designación del nuevo Secretario Ejecutivo.

“Es un tema que nos ocupa a los 11 consejeros, las decisiones son colegiadas, buscaré por supuesto, la unanimidad en este nombramiento. Las pláticas ya iniciaron con mis colegas pero siempre hay salidas administrativas que permiten no dejar acéfalo, están contempladas en la Ley y en la reglamentación interna esta posición, porque es indispensable para la producción de las credenciales para votar con fotografía”.