El Presidente Andrés Manuel López Obrador impugnó ante el Tribunal Federal Electoral las resoluciones emitidas el 13 y el 20 de junio por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, para no hablar de Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante para ser candidata a la Presidencia de la República por el Frente Amplío por México.

Según el diario Reforma, en sus impugnaciones ante el Tribunal Electoral, el Presidente de México consideró que ejerció su libertad de expresión la cual, según consideró, no podía ser “objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”.

En sus recursos de impugnación, afirmó que sus dichos fueron producto de respuestas a la prensa y que el Tribunal había dicho que las conferencias o entrevistas no pueden medirse igual, porque eran respuestas “espontáneas”, no de un “guión predeterminado”, que no vulneran el principio de equidad electoral, ya que todavía no había precandidatos, ni candidatos inscritos para competir por la Presidencia de la República.

“Las manifestaciones del Presidente hacen referencia a procesos intrapartidarios que de ninguna manera pueden constituir llamados a votar a favor o en contra de alguna fuerza política”, argumentó la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en sus recursos de impugnación.

Sin embargo, durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo desconocer el contenido de las impugnaciones realizadas por la Consejería Jurídica ante el Tribunal Electoral.

Argumentó que dichas impugnaciones fueron realizadas por “rutina”, pero pidió al Instituto Nacional Electoral que aclarara las prohibiciones para hablar respecto a los comicios de 2024.

“Van a sacar unas recomendaciones, reglas, unos lineamientos, reglas generales, ojalá lo hagan. Claro que los conservadores, los conservadores corruptos, hipócritas, pues quisieran que ya no existieran las mañaneras”, indicó.

“Y en algunos que no existen las mañaneras, primo hermano, no la veas, no las veas. Somos libres, ¿para que te mortificas?, no, no andes haciendo corajes, lee el Reforma, escucha a Ciro [Gómez Leyva], a la señora Azucena [Uresti]”, ironizó.